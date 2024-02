La Miss CI 2023, Mylène Djihony est depuis 12h ce samedi 17 février dans l’avion pour l’Inde. Elle va représenter la Côte d’Ivoire à la 72ème édition de Miss Monde 2023.

Miss Monde 2023 : Mylène Djihony s’est envolée pour l’Inde

La Côte d’Ivoire a ébloui le monde entier en mars 2022 au concours de beauté Miss Monde à Porto Rico, un territoire sous tutelle des Etats-Unis. La représentante ivoirienne à cette prestigieuse compétition mondiale de beauté, Olivia Yacé (Miss CI 2021) a été élue deuxième dauphine et par la même occasion Miss Monde Afrique 2021. La fille du Maire de Cocody a fait honneur à toute la Côte d’Ivoire ainsi qu’à l’Afrique.

Dans quelques semaines, la 72ème édition de Miss Monde va se dérouler précisément le 9 mars prochain à Mumbai en Inde. Le concours mondial de beauté qui devait se tenir le 16 décembre 2023 a été repoussé en 2024 en raison de « récentes élections » dans la capitale indienne. L’espoir du peuple ivoirien est sur les épaules de Miss CI 2023, Mylène Djihony. C’est elle qui représentera le drapeau tricolore lors de l’élection de Miss Monde 2023 et espérons-le reviendra au pays avec au moins une couronne.

Elle a pris son vol ce samedi 17 février sur le coup de 12h à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët pour l’Inde. Mais, avant son départ, Miss CI 2023 a adressé un message via sa page Facebook le vendredi 16 février aux ivoiriens. ‘’C’est avec une immense gratitude que je vous convie à vous joindre à moi ce samedi 17 février dès 12h à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ce moment symbolise le commencement d’une aventure exceptionnelle, mon départ pour représenter avec fierté la Côte d’Ivoire au concours Miss Monde en Inde. Votre soutien a été une inspiration incommensurable tout au long de mon mandat en tant que Miss Côte d’Ivoire 2023. Maintenant, alors que je m’envole vers cette compétition mondiale, je souhaite ressentir votre énergie et enthousiasme à mes côtés. Venez nombreux partager ce moment unique, échanger quelques mots d’encouragement et célébrer ensemble la fierté de représenter notre magnifique pays à l’international. Votre présence fera de ce départ un souvenir mémorable, renforçant notre lien indéfectible. Ensemble, faisons briller la Côte d’Ivoire dans le monde entier. Je compte sur vous, mes chers partisans, pour écrire ensemble cette nouvelle page de notre aventure’’, a-t-elle écrit. A son arrivée, Mylène Djihony participera pendant trois semaines à des compétitions et découvertes dans plusieurs villes telles que Srinagar, Jammu au Cachemire, Varanasi, Agra, Rajasthan, Jaipur, etc.