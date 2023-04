Côte d'Ivoire : Olivia Yacé raconte sa vie après sa couronne de Miss Monde Afrique

Olivia Yacé fait actuellement la couverture du magazine Divas. Dans ce numéro encore dans les kiosques, la Miss Monde Afrique a évoqué, dans un entretien, notamment sa vision pour la jeune fille africaine et ses projets après ses études achevées à Londres.

Olivia Yacé, Miss Monde Afrique: "Ma vie a énormément changé"

La Miss Monde Afrique, Olivia Yacé, a fait la fierté de tout un continent et particulièrement la Côte d'Ivoire où elle a été élue deuxième dauphine du prestigieux concours de beauté Miss Monde en mars 2022 à Porto Rico.

A un mois de la prochaine cérémonie de beauté où la fille du Maire de Cocody va déposer sa couronne de Miss Monde Afrique, elle a fait la couverture du numéro 93 du magazine Afropolitain dédié à la mode, culture et de beauté baptisé ''Divas''.

Et justement, l'ancienne Miss Côte d'Ivoire 2021 s'est confiée à coeur ouvert dans une interview dans laquelle elle a parlé de ses projets, ses passions et de ses combats pour la jeune fille africaine surtout ivoirienne.

"J'ai eu de très belles expériences et pas mal d'opportunités"

D'entrée, Olivia Yacé a fait savoir que rien n'est plus pareil depuis son sacre à Porto Rico.

''Ma vie a en effet énormément changé car j'ai eu un parcours suivi par des millions de personnes. Mon succès a été reconnu et j'ai gagné l'estime générale de mes compatriotes. Mes connexions ont été démultipliées. J'ai pu ramener le titre de Miss Monde Afrique en Côte d'Ivoire et ce fut une très grande fierté pour mon pays, où j'ai été nommée ambassadrice du tourisme ivoirien. J'ai eu de très belles expériences et pas mal d'opportunités de voyager aux quatre coins du monde'', dit-elle.

De même, en ce qui concerne son combat aujourd'hui, c'est de voir une jeune africaine épanouie et bien instruite. Il est donc important pour elle que toutes les jeunes filles aient droit à l'éducation.

''Mon combat fut pour l'éducation des jeunes filles car, en Afrique, il y a bien des mentalités et des pesanteurs culturelles qui pousseraient à garder les jeunes filles à la maison, comme femmes de ménage. Or l'éducation est un droit : il faut que chaque jeune fille d'Afrique ait le droit d'aller à l'école. C'est un vrai combat que j'ai aussi porté lors de l'élection de Miss Monde'', précise-t-elle.

"Revenir au pays pour participer à son développement économique"

Loin de perdre son idéal, celle qui adore chanter, continue de suivre ses études études à Londres pour achever un master en management de luxe.

Puis, un autre master avant de rentrer définitivement en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'elle préconise également à tous les jeunes africains de son âge.

''Je trouve qu’il est important pour les jeunes de ma génération qui ont la chance de faire des études à l'étranger, de revenir au pays pour participer à son développement économique'', souhaite-t-elle.