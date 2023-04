Football: L'Ivoirien Tiéné Siaka annoncé à Durban en Afrique du Sud

Pour la CAF, le rôle des anciens joueurs dans le football comme Tiéné Siaka demeure extrêmement important pour guider les jeunes joueurs et leur inculquer l'amour du sport dès le plus jeune âge.

Tiéné Siaka, Gyan Adebayor... ces légendes présentes à la finale du Championnat Africain De Football Scolaire De La CAF

Plusieurs d’entre eux ont inspiré une nouvelle génération de stars, et ce sera également le cas lors de la finale continentale du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF. Cette compétition occupera le devant de la scène à Durban, en Afrique du Sud, du 5 au 8 avril. Ces neuf légendes africaines apporteront leur soutien au tournoi inaugural qui réunira les meilleures écoles du continent dans un festival de football dont l’objectif principal est de permettre aux jeunes de briller.

SIAKA TIENE (CÔTE D'IVOIRE)

Un joueur qui a énormément apporté sur le flanc. Il a surtout évolué comme défenseur et compte un passage en Ligue 1 et plus précisément du côté du Paris St Germain, avec qui il a remporté le championnat. Issu de la célèbre chaîne de production de talents de l'ASEC Abidjan, il s'est fait connaître lorsqu’il évoluait au sein du club sud-africain Mamelodi Sundowns, avant de débarquer à Saint-Etienne en France et plus tard à Reims, Valenciennes, PSG et Montpellier. Il a représenté la Côte d'Ivoire en une centaine d'occasions durant une période s’étalant sur 15 ans. Il portait le brassard de capitaine lorsque son équipe a remporté le titre de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Il a disputé sept finales de la Coupe des Nations et a participé à la Coupe du monde de la FIFA en 2010.

ROBERT KIDIABA (RD CONGO)

Un gardien reconnu d’entre tous par la façon dont il célébrait les buts ! Kidiaba était l'un des personnages les plus fantasques du football africain à l'époque où il était joueur. Il était aussi un très bon gardien de but et a mené son club, le TP Mazembe, à de nombreux succès sur le terrain. Il a signé au Mazembe en provenance de l'AS Saint-Luc en 2002 et est resté à Lubumbashi pendant les 14 saisons suivantes au cours desquelles sa formation a remporté huit titres de champion nationaux et la Ligue des champions de la CAF à trois reprises. Kidiaba a également porté les couleurs du RD Congo et les a aidés à remporter une médaille de bronze à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Quand un coéquipier marquait, il s'asseyait sur le terrain et rebondissait pour célébrer.

DESIREE ELLIS (AFRIQUE DU SUD)

Ellis a reçu le titre d'entraîneur féminin de l'année de la CAF en trois occasions, mais elle était également une excellente joueuse. Elle a été la pionnière de l’avènement du football féminin en Afrique du Sud. L'actuel entraîneuse de l'équipe nationale (Banyana Banyana) a mené les siennes à plusieurs qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et a remporté le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine lors de la dernière finale au Maroc en 2022. Ellis a également été capitaine de l'Afrique du Sud lorsqu’elle était encore joueuse. Elle était un milieu de terrain habile. Mais c'est en tant que coach qu'elle a vraiment explosé et a notamment rencontré d’énormes succès.

KARIM HAGGUI (TUNISIE)

Haggui est un ancien défenseur international tunisien qui a passé une grande partie de sa carrière en Bundesliga, ainsi qu'en France et en Suisse. Il a débuté sa carrière avec la célèbre équipe tunisienne Etoile du Sahel, mais est parti à l'âge de 20 ans pour l'Europe et a passé les 14 années suivantes dans certaines des meilleures championnats du monde. Il a fait ses débuts en équipe nationale tunisienne en 2003 et a aidé l'équipe à remporter le trophée en Coupe d'Afrique des Nations à domicile l'année suivante. Il a également joué à la Coupe du monde de football en 2006.

JEAN SSENINDE (OUGANDA)

Sseninde était une joueuse accomplie à l’époque où elle évoluait dans clubs anglais de Crystal Palace et Queens Park Rangers, mais elle est maintenant coach et une administratrice de football extrêmement respectée. Elle a créé son propre club de football appelé Jean Sseninde United dans le but de donner aux filles et aux femmes la possibilité de faire carrière dans le football, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Elle a représenté l’Ouganda et reste une figure extrêmement respectée dans le football africain.

STEPHANE MBIA (CAMEROUN)

Mbia a connu une belle carrière en tant que joueur ce qui l’a emmené partout dans le monde et fait de lui un pilier dans l’entre jeu camerounais pendant plus d’une décennie. Il a également été capitaine de l’équipe nationale. Né à Yaoundé, il a déménagé en France à l’adolescence et a évolué dans plusieurs clubs français. Il a également joué en Angleterre, en Espagne, en Turquie et en Chine. Il a remporté la Ligue 1 avec Marseille, et l’UEFA Europa League deux fois avec Séville. Il a été vice-champion à la Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions indomptables en 2008. Il a également participé à la Coupe du monde 2010.

ASAMOAH GYAN (GHANA)

L’un des meilleurs attaquants produits par l’Afrique au cours de ces dernières décennies. Gyan a battu de nombreux records et a été le fer de lance de la grande équipe ghanéenne qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA en 2010. Il détient le record du nombre de buts inscrit par les Black Stars (51). Il est celui qui a le plus représenté le Ghana en sélection (109). Il compte également le plus grand nombre de buts pour le Ghana à la Coupe du monde avec six et demeure le plus jeune buteur international du pays. Il inscrit son premier but à l’âge de 17 ans et 362 jours. Ce joueur remarquable dans tous les sens du terme a joué en Italie, France, Angleterre, Émirats arabes unis, Chine, Turquie et Inde.

EMMANUEL ADEBAYOR (TOGO)

Un attaquant avec un immense talent et qui a porté le Togo pendant près de 20 ans. Il a mené son pays à de nombreuses phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations et surtout à la Coupe du Monde de la FIFA en 2006. Il a été nommé Joueur africain de l’année en 2008 et a marqué 32 buts en 88 matchs pour les Togolais. Adebayor a également joué dans les meilleures ligues du monde. Il a notamment défendu les couleurs d’Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester City et le Real Madrid, et a été très apprécié pour son habileté balle au pied. Il demeure l’un des meilleurs joueurs que le Togo a connu.

LUCAS RADEBE (AFRIQUE DU SUD)

Radebe est sans doute le plus grand capitaine que l’Afrique du Sud ai connu. Il demeure l’un des meilleurs produits issu du championnat local car il a été érigé en mythe à Leeds United pendant plus d’une décennie. A Elland Road, stade où évolue Leeds United, une loge porte son nom. Il faisait partie de l’équipe des Bafana Bafana qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 1996 et les a aidé le pays à se hisser à deux phases finales de Coupe du monde en 1998 et en 2002. Il a été un roc en défense pour son club et pour son pays. Il a également aidé Leeds à atteindre la demi-finale de l’UEFA Champions League. Il s’est fait connaître au Kaizer Chiefs où il a remporté de nombreux trophées, ce qui lui a valu en Angleterre le surnom de « The Chief ».