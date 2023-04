Côte d’Ivoire: Tout le bien que dit GBAGBO de sa compagne Nady Bamba

Nady Bamba était la star de la Fête de la Renaissance du vendredi 31 mars 2023 à la place Ficgayo de Yopougon où Laurent Gbagbo et le PPA-CI ont tenu leur premier grand meeting depuis l'aquittement de l'ancien chef d'Etat ivoirien.

Quand Laurent Gbagbo défend Nady Bamba

Elle partage la vie de Laurent Gbagbo depuis plus de 20 ans dans l’ombre. L’ex-journaliste Nady Bamba est devenue la compagne officielle de l’ancien chef de l’Etat après son séjour carcéral à la Cour pénale internationale (CPI).

Musulmane, originaire de Touba (Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire, Nady Bamba a été au cœur du discours de l’ex époux de Simone Ehivet, qui n’a pas manqué d’éloges pour sa nouvelle dulcinée.

« Nady BAMBA, ma femme s'est retrouvée au Ghana quand la guerre postélectorale a éclaté. Lorsque j'ai été arrêté le 11 avril 2011, j'ai été conduit à Korhogo puis transféré peu après à La Haye, elle était obligée de se rendre une à trois fois par mois pour venir me voir en Hollande. C’était fatiguant voire pénible. Alors elle a décidé d'aller s'installer à La Haye pour être à mes côtés. Ce qui lui a été refusé par les autorités Hollandaises. Elle décida donc de faire la demande d'exil au pays le plus proche des Pays-Bas. C'est en Belgique qu'elle trouve refuge pour pouvoir s'occuper de moi. Elle faisait trois fois par semaine (mardi, jeudi, samedi) Bruxelles-La Haye pour me rendre visite. c'est au vue de cette proximité et du soutien plurimodal que lorsque j'ai été acquitté le 15 janvier 2019 et mis en liberté conditionnelle en attendant l’appel du procureur, les juges ont décidé que je reste joignable près de ma femme à Bruxelles afin de répondre toutefois aux besoins de la cour. Les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas», a-t-il confié dans un discours thuriféraire d’amoureux.

Nady Bamba est diplômée de l’École française des attachés de presse. Elle se lance dans le journalisme à la fin des années 1990 et devient correspondante de la radio Africa No 1 à Abidjan où elle couvre l’actualité politique et sociale.