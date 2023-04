Côte d'Ivoire : Le discours de Gbagbo qui agace de plus en plus ses partisans (Opinion)

Les militants et les sympathisants du PPA-CI sont restés sur leur faim voire exaspérés par le discours de leur Président Laurent GBAGBO, vendredi 31 mars 2023 à la place Ficgayo de Yopougon.

La fête de la renaissance du PPA-CI se résume à un "atalakou" de Gbagbo à Nady la petite femme

La date du 31 mars 2021 qui a vu l’acquittement définitif de Laurent GBAGBO des charges retenues contre lui par la CPI, est décrétée journée de la fête de la renaissance par le nouveau parti créé par l'ancien célèbre prisonnier de La Haye.

En effet, cette fête censée révéler et promouvoir la nouvelle philosophie post prison de Laurent GBAGBO et donner les nouvelles orientations du PPA-CI pour la reconquête du pouvoir, sur la base de projets de société et de programme de gouvernement clairs et précis a malheureusement laissé place à un « Atalakou » digne d'un thuriféraire amoureux.

Oui, le principal animateur et initiateur de cette fête qui n'est autre que Laurent GBAGBO, n’a cessé d'aduler, flagorner sa nouvelle compagne Nady BAMBA alias « Petite Femme » tout au long du déroulé de son discours.

Pendant une heure d’horloge l’Ex époux de Simone EHIVET a chanté les éloges de sa nouvelle dulcinée.

« Nady BAMBA, ma femme s'est retrouvée au Ghana quand la guerre postélectorale a éclaté. Lorsque j'ai été arrêté le 11 avril 2011, j'ai été conduit à Korhogo puis transféré peu après à La Haye, elle était obligée de se rendre une à trois fois par mois pour venir me voir en Hollande. C’était fatiguant voire pénible. Alors elle a décidé d'aller s'installer à La Haye pour être à mes côtés. Ce qui lui a été refusé par les autorités Hollandaises. Elle décida donc de faire la demande d'exil au pays le plus proche des Pays-Bas. C'est en Belgique qu'elle trouve refuge pour pouvoir s'occuper de moi. Elle faisait trois fois par semaine (mardi, jeudi, samedi) Bruxelles-La Haye pour me rendre visite. c'est au vue de cette proximité et du soutien plurimodal que lorsque j'ai été acquitté le 15 janvier 2019 et mis en liberté conditionnelle en attendant l’appel du procureur, les juges ont décidé que je reste joignable près de ma femme à Bruxelles afin de répondre toutefois aux besoins de la cour. Les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas», déclare-t-il.

À priori, la renaissance du leader du PPA-CI semble être le pavoisement de son nouvel Amour en lieu et place des idéaux politiques.

Après les glorieuses laudations de sa nouvelle dulcinée, il a fait le cours historique de son procès et demandé par conséquent que les vrais coupables des tueries, des divers crimes de la crise postélectorale qu'il évalue par ailleurs beaucoup plus de trois mille victimes, soient retrouvés pour qu'il y ait la paix vu qu'il a été acquitté donc non coupable.

Le Président du PPA-CI rumine sa rancœur

En effet, pendant que toute la classe politique en général et particulièrement le Président de la République Alassane OUATTARA s’évertuent à tourner cette horrible page de notre histoire, le Président du PPA-CI rumine sa rancœur, continue à semer la graine de la discorde afin de diviser les ivoiriens.

En effet, le PPA-CI revendique le droit à « cliver », prétextant qu’il s’agit d’un ferment de la démocratie, de la liberté d’expression mais qui constitue en réalité l’arme fatale du clientélisme, le moyen d’entretenir nos divisions, pour mieux régner…

Hélas ! à force de jouer avec les allumettes dans les plis du drapeau, le feu finira par prendre. Pourtant, s’il était animé d’une vraie conscience politique et d’un sens aigu des responsabilités, le jeu politique y gagnerait tout son sens.

Par Idriss DAGNOGO

Cadre RHD Diaspora.