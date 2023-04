Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo dévoile son programme pour les jeunes

Laurent Gbagbo avait donné rendez-vous aux jeunes ivoiriens le samedi 1er avril 2023 au Palais de la culture de Treichville. À l’issue de cette rencontre, on connait les grandes ambitions de l’ancien chef d’État pour la jeunesse de Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo présente ses six axes majeurs pour les jeunes

Laurent Gbagbo s’engage à mettre en place une véritable politique d’éducation-formation en faveur des jeunes. Le fondateur du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) entend ainsi assurer un droit effectif à l’éducation à chaque jeune Ivoirien.

L’ex-président ivoirien prévoit également une banque pour l’emploi avec pour objectif d’octroyer des prêts notamment aux jeunes, afin de favoriser l’entreprenariat, en les aidant à s’installer.

Par ailleurs, le PPA-CI accorde une importance au sport. Ainsi, le parti vise à développer le sport de compétition par le développement d’infrastructures et la mise en place d’un cadre institutionnel et réglementaire clair.

Le "Woody" de Mama annonce la création de commissions jeunesses dans chaque commune et région en vue d’offrir un cadre de réflexion et de proposition de solutions concrètes aux problèmes des jeunes.

Il est prévu la création d’un cadre national de concertation entre le parti de Laurent Gbagbo et la jeunesse ivoirienne afin de prendre le relais de la rencontre du samedi 1er avril 2023.

On apprend aussi que chaque candidat du PPA-CI a l’obligation d’intégrer des jeunes dans les conseils municipaux, ainsi que dans les conseils régionaux. L’objectif est de faire participer la jeunesse à la prise de décision.

"Cette dernière proposition du parti est une main tendue à la jeunesse pour l’aider justement à agir, et à ne plus subir.La jeunesse ne peut pas rester là, à attendre le changement. Elle doit y participer. Et par ces propositions concrètes et à court terme, elle peut agir pour recouvrer sa dignité. Elle peut agir pour le changement. Elle peut agir pour ses libertés", indique la parti dans une note.