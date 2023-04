Côte d'Ivoire : Marginalisé par le RHDP, le MFA prend une importante décision

Le Mouvement des Forces de l’Avenir (MFA), présidé par Yaya Fofana, se dit déterminé à prendre toute sa place sur l'échiquier politique national même si le parti continue de dénoncer son exclusion des instances dirigeantes de la coalition au pouvoir RHDP. Lors d'une réunion virtuelle regroupant plus de 200 délégués régionaux, départementaux, communaux et sous préfectoraux, tenue ce weekend, le MFA a pris plusieurs résolutions dont en voici le contenu livré par son président Yaya Fofana.

RHDP : Le MFA sonne la fin de"l'inaction"

Chères Militantes, Chers Militants et sympathisants du Mouvement des Forces de l’Avenir (MFA), comme nous le savons tous, notre parti est victime depuis quelques années d’une marginalisation et d’une méprise d’une frange du directoire du RHDP, parti dont le MFA est membre-fondateur.

Est-il besoin de vous rappeler et dire que nous sommes écartés des instances dirigeantes de la maison commune. Face à cette attitude injuste et non-conformiste, nous avons décidé de prendre nos responsabilités et d’exclure l’inaction dans nos démarches.

Pour être plus productif et se faire mieux entendre, nous avons trouvé qu’il serait judicieux d’établir une feuille de route de nos actions qui s’articuleront autour de trois (3) grands axes :

-La (re) mobilisation générale de tous nos membres ;

-La restructuration et la réorganisation de toutes nos bases à travers le pays ;

-La tenue d’une Assemblée Générale (AG) pour une démonstration populaire grandissime de notre parti conjecturé comme un « insecte politique ».

Très bientôt, nous allons rentrer dans la phase de la restructuration et la réorganisation des différentes bases, qui aboutira à la tenue de l’AG ou d’une rentrée politique (selon la situation) que nos militants et sympathisants attendent avec impatience.

Comme nous l’avons déjà mentionné dans notre charte, « le MFA avec le Président Yaya Fofana », c’est une nouvelle vision. Nous demandons à chaque militant de rester mobilisé pour que nous puissions atteindre nos objectifs.

Vive le MFA !

Vive le RHDP !

YAYA FOFANA

PRÉSIDENT DU MFA