Gbagbo aux 26 militants PPA-CI libérés: ‘C'est comme ça la Côte d’Ivoire”

Le Président du Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), accompagné des membres de la Direction, a reçu, le mardi 28 mars 2023, les 26 militants du Parti libérés le jeudi 23 mars dernier.

"Reprenez votre place dans la lutte avec le PPA-CI " dixit Laurent Gbagbo

L'objectif de cette rencontre était d'apporter son soutien ainsi que celui de la Haute Direction du Parti, après les dures épreuves qu’ils ont traversées, et également remercier leurs avocats :

“C’est comme cela qu’on apprend à connaître son pays. Quand on dit “Gbagbo connaît la Côte d’Ivoire”, c’est ça. C’est comme ça que j’ai connu la Côte d’Ivoire”, a témoigné Laurent Gbagbo devant les 26 militants.

Puis, le Président Laurent Gbagbo a partagé avec eux ses souvenirs de la Maca, quand ses activités politiques l’avaient conduit en prison au temps du tandem Houphouët-Bédié-Ouattara.

Pour cet ancien prisonnier de la Maca, puis du centre pénitentiaire de Scheveningen, il est inconcevable que des gens qui n'ont posé aucun acte répréhensible se retrouvent derrière les barreaux :

«Vous n'avez rien fait, vous n'avez posé aucun acte qui soit répréhensible devant la loi. Mais il y a des gens comme ça que le sort choisit. Je vous salue et je salue surtout les Dames parce que je sais que le Kremlin est très sale. Odette Likikouet sait cela (Rires). Elle était là-bas. Je suis vraiment heureux de vous voir au dehors. On faisait tout pour que vous soyez dehors. Mais comme ici, ce n'est pas la loi qu'on suit... Tu as beau faire tout ce qui est légal pour que quelqu'un soit dehors, tu n'es pas sûr qu'il soit dehors à cause de ce que tu sais. Puisque ton arrestation n'est pas basée sur la loi à plus forte raison la sortie. Donc jusqu'à présent je ne sais même pas pourquoi vous aviez été arrêtés et pourquoi vous avez été libérés. Ceux qui vont vous dire que c'est à cause de Gbagbo, du PPA-CI, ce ne sont que des conjectures. Ce sont des hypothèses. Mais, quand on arrête des camarades, il y a des postures que nous prenons, des actes que nous posons. Nous avons fait tout ce que nous pouvons; il y a en a pour qui nous faisons la même chose mais qui sont toujours en prison», a-t-il souligné.

Et de poursuivre.

«Reprenez votre place dans la lutte. Reprenez votre place dans le militantisme. Parce que l'objectif de ceux qui vous ont arrêtés, c'est de vous décourager de militer. Maintenant si vous voulez leur donner raison, ça dépend de vous. Si vous voulez continuer ce qui est dans votre cœur, c'est-à-dire la transformation de la Côte d'Ivoire, ça aussi ça vous regarde. Mais je suis content de vous voir dehors; et je souhaite que vous continuiez de militer».

Le Président Laurent Gbagbo n'a pas manqué de remercier les avocats pour leur résilience:

«Je voudrais remercier les avocats. Quand vous allez au tribunal et que vous n'êtes pas accompagnés, assistés, par des gens de droit, vous êtes un peu perdus. J'ai connu cela plusieurs fois (Rires). Ne vous découragez pas, ne vous démobilisez pas parce qu'ils vont continuer à nous arrêter (Rires). Je vous remercie pour le travail que vous avez fait. Ici on perd souvent le temps des avocats quand on est dans un pays comme celui-là. On convoque le Secrétaire Général d'un Parti. Des gens vont l'accompagner et on les arrête. Mais on voit ça partout. En France, le Président Sarkozy, il est tout le temps devant les tribunaux et pour des faits graves, des faits de corruption. Mais chaque fois qu'il va au tribunal, il n'a jamais été seul. Il est suivi, accompagné. Alors où est le probleme. Celui qui accompagne quelqu'un au tribunal, des l'instant où il n'empêche pas la procédure de se dérouler et le droit d'être dit, il n'y a pas de probleme. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le Tiers-monde. Hélas! Nous sommes dans le Tiers-monde où la loi est spéciale, où le droit est spécial», a-t-il conclu.

Zéléhi Sérikpa, porte-parole des ‘’26’’, après avoir assimilé leur vécu à un fait biblique, a fait savoir au Président Laurent Gbagbo que lui et ses camarades ne regrettent pas d'être partis en prison. D'ailleurs le porte-parole des ‘’26’’ a soutenu qu'ils sont prêts et mobilisés à reprendre la combat :

Me Dako Toussaint, parlant au nom des avocats, a refait le récit de tout ce qui a été entrepris pour permettre que les ‘’26’’ recouvrent la liberté. Naturellement, l'avocat n'a pas omis d'expliquer ce qu'ils entreprennent pour la suite :

«Excellence, ce moment me fait penser à une histoire dans la Bible. Dans le Saint Livre, le Roi David était allé en guerre avec ses soldats et à leur retour les Amalecites sont passés derrière, récupérer femmes, enfants et biens.

Quand ils sont arrivés, le Roi David a consulté Dieu avant de poursuivre ou non ces Amalécites. Dieu lui a dit d'y aller. Arrivés au niveau du torrent, ils étaient 600 soldats. Et sur les 600 soldats, 200 ont estimé qu'ils devaient faire demi-tour à cause du torrent. Et les 400 ont accepté de poursuivre le combat. Ils ont eu la victoire. Pour nous ce torrent représente les difficultés que nous traversons tous y compris vous. La victoire, les femmes, les biens, les enfants que le Roi David a ramenés, pour nous, c'est la Démocratie, la Souveraineté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à continuer et nous sommes les 400 qui ont accepté de continuer le combat. Nous ne regrettons pas d'être allés à la Maca».