Coopération CI-Québec : LOJIQ offre une opportunité de mobilité aux jeunes

À l'initiative de la Fondation BJKD (Bénédicte Janine Kacou Diagou), Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de Les offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), a présenté des opportunités de mobilité à de jeunes entrepreneurs et étudiants ivoiriens au cours d'une conférence le mardi 28 mars 2023.

Jean-Stéphane Bernard présente les conditions pour une mobilité au Québec

Olga Djadji, présidente de la Fondation BJKD s'est réjouie du partenariat entre sa structure et Les offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ). Les offices jeunesse internationaux et Québec travaillent à ouvrir le monde aux jeunes, à générer des opportunités favorisant l'éclosion de leur talent et à offrir de meilleures ressources de leur mobilité jeunesse à l'échelle mondiale. Nous nous réjouissons de ce partenariat structurant avec votre organisme et nous restons convaincus qu'il contribuera à renforcer nos efforts conjoints de développement professionnel et personnel des jeunes", a-t-elle déclaré.

Elle a également attiré l'attention des jeunes sur l'occasion qui leur était offerte. "Chers amis jeunes, l'occasion qui nous réunit n'est certes pas unique en son genre, mais elle constitue un moment particulier. Ce n'est pas toujours que vous avez en face de vous le PDG de LOGIQ. Je vous invite à profiter de ces échanges et à partager toutes vos préoccupations dans la perspective de profiter de ces opportunités de mobilité", a-t-elle recommandé.

Pour sa part, Jean-Stéphane Bernard a fait savoir que les programmes de mobilité au Québec permettent de financer des voyages pour des jeunes de la Côte d'Ivoire qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, des changements climatiques et du développement durable

"Le déplacement au Québec peut être une expérience de mentorat d'affaires, une expérience de conférence, la présence dans un incubateur dans un accélérateur d'entreprise. C'est un programme qui couvre l'ensemble des frais de déplacement au Québec, les billets d'avion, les frais de séjour et d'hébergement. Ce sont vraiment de belles opportunités qui sont offertes aux jeunes de la Côte d'Ivoire de réaliser des projets de mobilité au Québec", a soutenu l'ex-directeur du Bureau du Québec à Washington.

Concernant les conditions pour bénéficier de ces programmes, Jean-Stéphane Bernard affirme que son organisation porte un regard sur les possibilités de faire une adéquation entre les possibilités qui sont offertes au Québec et les besoins des jeunes.

"Chaque entrepreneur est à un stade différent du développement de son entreprise. Nous faisons des adéquations qui vont être de la valeur ajoutée au jeune qui ferait un déplacement au Québec. On va regarder les événements qui se tiennent au Québec, les structures qui peuvent accueillir les jeunes en fonction du moment où il est dans son cheminement professionnel. On regarde évidemment la pertinence du projet, mais on regarde attentivement les objectifs que le jeune cherche à atteindre", a-t-il fait comprendre.

Il faut savoir que LOJIQ est un organisme gouvernemental regroupant plusieurs organismes de mobilité internationale jeunesse. Son objectif est d’ouvrir le monde aux jeunes adultes de 18 à 35 ans, de générer des opportunités favorisant l’éclosion de leur talent et d’offrir une des meilleures ressources de mobilité jeunesse à l’échelle mondiale. Elle vise à réaliser des programmes de mobilité et d’échange aux effets durables au Québec, au Canada et à l’international, notamment en Francophonie.