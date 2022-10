Côte d'Ivoire : Les lauréats du prix BJKD 2022 récompensés

Les lauréats de la 5e édition du Prix BJKD ont été récompensés le mardi 25 octobre 2022. Olga Djadji, la présidente de la Fondation Bénédicte Janine Kacou Diagou, a remis les prix gagnants au cours d'une cérémonie au siège de ladite fondation.

Côte d'Ivoire : Remise officielle du prix de la 5e édition du Prix BJKD

La Fondation Bénédicte Janine Kacou Diagou a organisé la cérémonie de remise officielle du prix de la 5e édition du Prix BJKD aux lauréats le mardi 25 octobre 2022. Olga Djadji a donc procédé à la récompense de quatre lauréats qui avaient pris part à la cérémonie. Ainsi, Aka Felicie (Juslicieux), Charly Kodjo (Instant2vie Studio), Gadegbeu Jordan (Palmiste Doré) et Assandé Francesca (Mulias) ont été récompensés par la présidente de la Fondation BJKD.

Le nom du grand vainqueur de la 5e édition du Prix BJKD a été livré le samedi 24 septembre 2022 à l'occasion d'une cérémonie à l'Hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan-Cocody. Zalika Barro de Lika Cosmétiques (Côte d'Ivoire) avait emporté les faveurs du jury. Elle a reçu une enveloppe de 25 000 000 de francs CFA.

Le 2e prix avait été attribué à Zabbaan du Mali quand Mandabio (Sénégal) a raflé le 3e prix. African Foods Nutrition (Burkina Faso) et Pemms (Côte d'Ivoire) ont été respectivement classés 4e et 5e. Les lauréats venus de l'étranger recevront leur prix par le biais de représentations de la Fondation BJKD établies dans ces pays.

La 5e édition du Prix BJKD a été placée sous le thème "l'industrialisation, à la portée de tous". Selon Olga Djadji, la qualité, l'excellence, l'émulation et l'innovation "constituent des facteurs clés de succès ont permis au prix BJKD de consolider significativement son positionnement sur l'échiquier national et depuis la 4e édition sur le continent africain avec son ouverture aux jeunes de la CEMAC et de la CEDEAO".