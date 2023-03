Côte d'Ivoire: Les élections locales reprogrammées pour Septembre 2023

La Commission électorale indépendante (CEI) a proposé une nouvelle date pour la tenue des élections régionales et municipales, initialement prévues en fin d’année 2023.

Elections régionales et Municipales: Deux scrutins aux allures de test pour le PPA-CI

« L’année 2023 sera marquée par la tenue, aux mois d’octobre et de novembre, des élections locales, c’est-à-dire régionales et municipales », avait annoncé le président Alassane Ouattara en début d’année. Mais elles devraient finalement être organisées plus tôt que prévu. Selon Jeune Afrique, la Commission électorale indépendante (CEI) a en effet proposé la date du 2 septembre pour l’organisation du scrutin. Celle-ci devrait être entérinée par un décret gouvernemental.

Réunion présidée par Adama Bictogo

L’échéance du 2 septembre a été dévoilée, ce 23 mars, lors de la réunion du bureau de l’Assemblée nationale, en présence des représentants des groupes parlementaires. Devant ces derniers, le président de la chambre basse, Adama Bictogo, a exprimé « la volonté du gouvernement d’organiser les élections locales au mois de septembre. » « L’élection des sénateurs suivra un mois plus tard », a-t-il par ailleurs fait savoir.

La CEI, présidée par le magistrat Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, doit dévoiler fin avril les résultats de la révision des listes électorales. La population inscrite est estimée à environ 7,5 millions d’électeurs, mais la commission vise au moins un million de votants supplémentaires.

Une première pour le parti de Laurent Gbagbo

L’annonce de ces résultats est d’ores et déjà très attendue par les différentes formations politiques qui ont toutes multiplié les initiatives pour convaincre leurs militants et sympathisants de se faire enrôler. Pour la première fois depuis 2011, les partisans de Laurent Gbagbo, qui a fondé son nouveau parti, le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) en 2021, participeront à ces deux scrutins.

Les dernières élections de ce type dans le pays, qui avaient permis le renouvellement des conseils municipaux et régionaux pour un mandat de cinq ans, remontent au 13 octobre 2018. L’annonce de la date de leur tenue n’avait été connue qu’au mois de juillet, à l’issue d’un conseil des ministres, soit trois mois avant le scrutin. Elles concernent 201 communes et 31 régions.