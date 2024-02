Franck Kessié est élu homme du match de la demi-finale contre la République démocratique du Congo.

CAN 2023 : Franck Kessié élu homme du match face à la RDC

Franck Kessié est plébiscité homme du match de la demi-finale entre la RDC et la Côte d’Ivoire. Le Vice-capitaine des Eléphants a été énorme en milieu de terrain, ratissant des nombreux ballons. À l’issue du match, l’ancien sociétaire du Stella Club d’Adjamé est élu homme du match par les experts de la CAF.

« La qualification représente beaucoup pour une compétition à domicile. Et vu notre parcours. Merci au public. Nous lui dédions cette qualification… La défaite contre la Guinée-Équatoriale nous a fait mal. On avait l’impression que c’était un fiasco. Après, on sort le champion d’Afrique sortant, on est très heureux », a déclaré l’Éléphants en conférence de presse.

La Côte d’Ivoire affrontera dimanche 11 février au stade Olympique Alassane Ouattara, les Super Eagles du Nigeria en finale de la CAN 2023. Les deux sélections s’étaient déjà rencontrées en phase de groupe, avec une victoire du Nigeria.