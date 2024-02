Le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire Emerse Faé a donné ses impressions juste après la qualification en finale. Les joueurs ivoiriens ont réussi à battre les Léopards de la RDC en demi-finale de la CAN 2023.

Emerse Faé heureux de la qualification des Éléphants en finale de la CAN 2023

C’est fait ! La Côte d’Ivoire est en finale de la CAN 2023 en battant la RDC en demi-finale. Pour le sélectionneur intérimaire des Éléphants Emerse Faé, c’est un immense plaisir de se retrouver à cette étape de la compétition. Au regard de la manière dont l’équipe de Côte d’Ivoire s’est qualifiée en huitième, le coach a indiqué qu’ils sont allés puiser au fond pour poursuivre la compétition et qu’ils sont en finale actuellement.

« C’était inespéré, en match de poules, c’était très compliqué. C’était dur face au Sénégal, mais on est allé chercher la qualification, même chose pour le Mali. Et là, un match un peu plus maitrisé, on va chercher une place dans la finale de notre compétition, c’est un plaisir immense. Vu la manière dont on est revenu dans la compétition, on s’est dit qu’on n’a plus rien à perdre. Et au fur et à mesure, on a pris confiance », a laissé entendre Emerse Faé aux médias en zone mixte.

Le patron de la sélection ivoirienne n’a pas manqué de féliciter ses éléments pour leur courage. Il en a également profité pour faire savoir qu’ils vont se remettre au travail tôt pour faire une bonne prestation à la finale.