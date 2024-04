10 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Rocky Gold a surpris ce mardi 2 avril tous ses fans à travers une publication sur sa page Facebook. Dans celle-ci, la chanteuse ivoirienne d’origine nigériane annonce avec fracas qu’elle met fin à sa carrière musicale.

Rocky Gold : ‘’J’arrête la musique’’

La chanteuse ivoirienne d’origine nigériane, Rocky Gold s’est révélée au public ivoirien dans une collaboration avec Chipper Konty. Par la suite, elle sort en solo une chanson intitulée ‘’Je fais ma star’’, sous la houlette du producteur Général Kolber. Cette œuvre discographique confirme tout le bien qu’on pense d’elle. Raimi Rukayatu Adunni alias Rocky Gold enchaîne des titres qui sont appréciés les uns que les autres par les mélomanes ivoiriens.

Mais, l’ancienne protégée du Général Kolber vient de faire un post ce mardi 2 avril matin des plus surprenants pour ses nombreux fans. À travers ce message choc, Rocky Gold annonce : ‘’J’arrête la musique’’, en y ajoutant un émoji d’un cœur brisé en commentaire.

Les nombreux commentaires des internautes s’orientent plus vers le traditionnel ‘’Poisson d’avril’’, même si c’était le lundi 1er avril qu’elle devrait le faire et que généralement tous le monde fait des blagues à cette date. Les plus optimistes penchent plutôt vers l’annonce d’une nouvelle chanson de l’artiste. Parce que la dernière sortie de la jeune chanteuse de 26 ans date de 2021 avec le titre ‘’Caprices de grossesse’’. Les jours à venir vont véritablement situer les uns et les autres sur les raisons de cette sortie médiatique.