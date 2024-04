14 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Emma Lohoues garde sa place de célébrité influente en Côte d’Ivoire. Elle a participé à un challenge du nouveau single de la chanteuse américaine, Cardi B sur Tik-Tok. Cette dernière sans connaître l’influenceuse ivoirienne a reposté la vidéo avec des emojis en cœur en story sur son compte Instagram et Facebook.

Cardi B fait honneur à Emma Lohoues

Les fans de l’influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues sont enthousiastes. La businesswoman est tout aussi aux anges. Actuellement, l’information fait couler beaucoup d’encre et de salives sur les réseaux sociaux. La célèbre rappeuse américaine, Cardi B a sorti il y a deux semaines une nouvelle chanson intitulée ‘’Enough (Miami)’’. Celle-ci a demandé à ses milliers de fans de faire un challenge avec son nouveau single sur Tik-Tok.

Ils étaient nombreux ceux qui ont participé à ce trend avec des vidéos dansantes et parmi eux figurait la patronne de la structure Empire 17. Bien que Cardi B ne connaît pas la présentatrice de la téléréalité ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’, elle a sélectionné sa vidéo. Elle a ainsi reposté la vidéo en story sur son compte Instagram et Facebook en y ajoutant des emojis en forme de cœur.

Emma Lohoues est la toute première de son pays à se faire poster par l’artiste à la cinquantaine de récompenses. En le faisant, Cardi B contente adresse des remerciements à l’influenceuse ivoirienne pour son soutien. Et c’est un pas de géant que la maman Koby Sylla vient de franchir. Sa cote de popularité ne fait qu’augmenter de plus en plus.