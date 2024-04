18 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’opposant qui a été Premier Ministre et député pendant des années, connait mieux que quiconque, la valeur de la paix en Centrafrique. Le Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain (MLPC), qui ne perd jamais l’occasion de se mettre en ordre de bataille, vient d’organiser une Assemblée Générale extraordinaire ce 30 mars 2024 à Bangui.

Martin Ziguélé a profité de l’occasion, pour réaffirmer « l’engagement du parti à œuvrer pour la paix, la réconciliation nationale et le développement » de la Centrafrique. Il a aussi appelé lors de ce rassemblement, « à l’unité et au rassemblement de tous les Centrafricains pour construire un avenir meilleur pour le pays ».

Le MLPC rappelle à l’occasion, que le parti est fondé sur « un esprit de collaboration et de solidarité » en Centrafrique. Il invite ainsi, « l’ensemble des forces vives de la nation, à se joindre à lui pour construire un avenir meilleur pour tous », en Centrafrique.

L’organisation de cette Assemblée Générale extraordinaire, est considérée par le MLPC comme, une réussite et un nouveau départ. Elle a permis au parti de se doter désormais, « d’une nouvelle équipe dynamique et engagée, prête à relever les défis » en Centrafrique. Des militants qui sont selon le MLPC, capables de poursuive « le combat pour le développement et la prospérité » de la Centrafrique.

Martin Ziguélé est actuellement, député à l’Assemblée Nationale en Centrafrique. Il est le président du MLPC depuis quelques années. Il était nommé Premier ministre en Centrafrique par Ange-Felix Patassé, du 1er avril 2001 au 15 mars 2003. Martin Ziguélé, fait partie des premiers soutiens du Président Faustin-Archange Taoudéra en 2016. Cette collaboration n’avait pas fait long feu et, il avait claqué la porte de la majorité présidentielle afin, de rejoindre l’opposition.

Il faut savoir, que le MLPC est l’un des premiers partis politiques en Centrafrique. Il a officiellement été crée en 1979. Il a été pendant des années, dirigé par l’ancien Président Centrafricain, Ange-Félix Patassé. C’est un parti politique qui, à chaque élection en Centrafrique présente des candidats pour la législative. Cette dernière Assemblée Générale, a permis au MLPC, d’installer ses « bureaux sous-fédéraux des trois circonscriptions de Bangui 1 ».