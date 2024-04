10 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’Ambassade de France à Bangui lance l’opération, « ensemble, écrivons l’avenir du cinéma Centrafricain ! » Cette opération est une chance pour les scénaristes, de briller sur la scène cinématographique, explique l’Ambassade de France à Bangui dans sa communication du 28 mars 2024. L’atelier d’écriture donnera l’opportunité aux participants, d’apprendre les techniques de scénarios et de développer des compétences créatives dans le domaine du cinéma.

L’atelier d’écriture, offrira aussi la possibilité aux participants, « de collaborer avec d’autres passionnés de cinéma » en Afrique, a annoncé l’Ambassade de France à Bangui. Selon la communication de l’Ambassade, en plus de la Centrafrique, la rencontre est étendue aux talents, de la République Démocratique du Congo, du Gabon et du Congo.

Cette rencontre, sera innovante et inclusive grâce, à un programme inspirant. Et pour preuve, elle s’adresse à « un scénariste en herbe ou un scénariste expérimenté », explique l’Ambassade de France à Bangui. L’idée, c’est d’offrir aux participants, une plateforme pour développer des talents et, de réaliser des aspirations cinématographiques en Centrafrique.

L’Ambassade de France à Bangui considère cette rencontre, comme « une chance unique » pour lancer de nouveaux talents. Une rencontre qui offrira à ces nouveaux talents, la possibilité « de faire partie d’une vibrante communauté cinématographique » en Centrafrique. Les participants auront l’occasion, « de contribuer à l’enrichissement de la culture cinématographique » en Centrafrique à travers les connaissances acquises.

Cette rencontre est considérée comme une opportunité, pour faire avancer le cinéma en Centrafrique. Le cinéma Centrafricain, a encore de nombreux défis à relever sur plusieurs plans. Les principaux défis concernent, la formation des scénaristes et des acteurs. A ces défis, s’ajoutent la diversification de tournage avec de sujets varies et le problème des équipements appropriés de tournage en Centrafrique.

Depuis quelques années, un festival de film « Bangui fait son cinéma », est lancé en Centrafrique. Le festival est consacré, à la diffusion des films africains et afro-descendants en Centrafrique. A l’occasion, des films de plusieurs catégories sont projetés sur des sites dédiés ou en plein air, dans différents quartiers de la ville de Bangui. Cette occasion permet de mettre en valeur, le cinéma Centrafricain.

Cet atelier d’écriture, va constituer une réelle réponse à ces différents défis que rencontre le cinéma Centrafricain. Il est lancé dans le cadre du projet « Ecrire à Bangui ». L’initiative est portée, par Lê tî Beâfrica et soutenue par l’Ambassade de France à Bangui et l’Institut Français en Centrafrique. L’objectif recherché c’est, d’encourager et de soutenir « les talents locaux dans le domaine du cinéma », a expliqué l’Ambassade de France. Les candidatures, sont ouvertes du 1er mars au 7 avril 2024 à Bangui.