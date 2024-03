L’affiche est prête et la date est déjà fixée. Singuila donne un rendez-vous musical à ses fans pour, « un gros concert », a expliqué l’artiste le 25 mars 2024. Pour ses 20 ans de carrière musicale, Singuila décide faire plaisir à ses fans de l’Afrique. Ce gros concert « live » et inoubliable, aura lieu le 13 juillet 2024 au palais de congrès de Brazzaville. Et l’artiste, a choisi les réseaux sociaux afin de partager cette information avec ses fans.

Selon l’artiste, ce concert marquera « le retour de l’enfant du pays » à ses origines. Le choix de la ville de Brazzaville, n’est pas anodin. Ce choix a un lien direct avec son titre, « l’enfant du pays ». Dans ce titre, Singuila avait rendu un hommage à la capitale Congolaise. « Il y a 12 ans, j’étais à Brazzaville…Là-bas j’habitais dans une grande maison, ici dans un petit appart’ d’une tour toute grise », peut-on entendre dans ce titre de Singuila.

Le choix de la date et de ce concert à Brazzaville, a suscité de nombreuses réactions de la part des fans. L’annonce a enregistré plus de trois cent (300) commentaires. Plusieurs fans de l’artiste, ont souhaité que ce concert anniversaire se tienne à Abidjan en Côte d’Ivoire ou, à Douala au Cameroun. Ils estiment que dans ces villes, l’artiste dispose d’une base de fans solide. Les fans de Bangui aussi, ont réagi car Singuila a une attache familiale avec la Centrafrique.

L’artiste que les fans appellent « Docteur love », a déjà fait son choix et pour, le bonheur des Brazzavillois. Ceux-ci, auront l’occasion de se rappeler de leurs meilleurs souvenirs en compagnie de leur artiste. En commentaire, certains Brazzavillois commencent déjà à proposer à Singuila, les titres sur lesquels, ils aimeraient danser lors de ce concert du 13 juillet 2024.

De son vrai nom Bedaya Ngaro Singuila, l’artiste a commencé sa carrière en 1999. Singuila compte aujourd’hui, six albums dont le tout dernier intitulé « Dans ma bulle », est sorti en avril 2022. Le chanteur avait fait partie d’un groupe avant de commencer une carrière en solo, après des essais dans le rap. Il avait rejoint le collectif Secteur Ä, avant de commencer alors sa carrière avec son premier album en R&B.

Dans une récente interview largement diffusée sur diverses plateformes, Singuila révèle son attache familiale avec la Centrafrique. Il est le fils du Docteur et politique, Simon Bédaya-Ngaro. Ce dernier était en 1979, ministre d’État à la Santé et aux Affaires Sociales, puis ministre des Affaires étrangères de 1980 à 1981 et ministre des Affaires étrangères et de la Francophonie de 1993 à 1996 en Centrafrique. Il était mort, le 29 janvier 2006 en France.

Il faut savoir qu’en plus de la chanson, Singuila a été entre 2016 et 2017, Juré dans The Voice Afrique francophone. Dans le cadre de cette émission, il avait signé avec la chanteuse Charlotte Dipanda, plusieurs collaborations sur disque ou sur scène.