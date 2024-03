« Merci Seigneur de m’avoir restauré, tu as fait ton travail », c’est le message d’espoir que BB Matou a laissé à ses « Fans » ce jour sur les réseaux sociaux. L’artiste Centrafricain, s’est retiré de la scène musicale nationale et internationale depuis quelques années, pour des raisons personnelles. Une absence qui a plongé des milliers de « Fans » dans l’incertitude.

L’absence de l’artiste, est remarquable et sa sortie ce 15 mars 2024, est une très bonne nouvelle pour ses « Fans ». Et pour preuve, de nombreuses réactions sont enregistrées suite à cette sortie de BB Matou. Plusieurs « Fans » et amoureux de la musique Centrafricaine qui l’appellent « le Guide », ont lui laissé des messages de soutiens et l’encouragent à revenir sur la scène.

Si l’absence de BB Matou constitue un vide, c’est pour une raison bien particulière. Il est celui, qui a toujours fait la promotion de la danse traditionnelle en Centrafrique. A travers son savoir-faire musical, BB Matou a déjà réussi à mettre en musique le Montè-Nguènè, le Mogbaté, le Gbadouma et le Ngalké. Ce sont, des genres musicaux traditionnels et populaires de la région, de la Lobaye, du Mbomou et de l’Ouham-Pendé en Centrafrique.

BB Matou, est un artiste polyvalent. Il est chanteur ténor et de charme et un très bon danseur. L’artiste a à son actif, plusieurs albums en solo ou en orchestre. Il a été respectivement, membre des groupes, Zokela, Canon star, Cool Star, Super Star et Ndaï – Ndaï en Centrafrique. Cette expérience acquise, a permis à BB Matou de forger une carrière musicale en solo.

De son vrai nom, Mathurin Koyabadé, l’artiste a fait ses débuts à Mbaïki dans la Lobaye en Centrafrique. C’est dans cette ville, qu’il avait monté avec ses copains une jeune formation musicale. Il va décider d’arriver à Bangui pour ses études. A Bangui, la musique le rattrape et, il fonde à nouveau avec des copains du quartier un autre groupe en 1984. C’est à partir de ce moment, qu’il va faire de la musique sa profession.

Apres avoir fait le tour de quelques groupes musicaux en Centrafrique, l’artiste avait décidé de créer sa propre formation musicale dénommée, « Génération plus ». BB Matou sera tenté, par une carrière internationale. Il débarque à Paris afin d’être proche de grandes maisons de disques. En France, il va multiplier des collaborations avec quelques groupes Centrafricains. Il avait aussi, signé une collaboration avec l’artiste congolaise, Yondo Sister.

BB Matou, c’est plusieurs titres phares comme, « Doliprane », « Incapacité » et , « Yes we can ». BB Matou, a aussi sorti des titres « Sanza » et « Rappel ». Il s’agit d’une reprise des titres des anciennes gloires de la musique Centrafricaine. Avec cette sortie de BB Matou ce 15 mars 2024, ses « Fans » croisent les doigts pour qu’il revienne encore, avec un autre titre ou un album.