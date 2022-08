Affaire avion saisi à Brazzaville : Air Côte d'Ivoire fait la lumière

À la suite de la publication d'une information relatant la saisie de l'un de ses avions à Brazzaville le vendredi 5 août 2022, Air Côte d'Ivoire a réagi à travers un communiqué. La compagnie aérienne affirme ne pas être concernée par une exécution de la Cour de justice de la CEDEAO dans une affaire opposant l'État de Côte d'Ivoire à un tiers.

Affaire saisie d'avion : Ce que dit Air Côte d'Ivoire

Vendredi 5 août 2022, on a appris que l'un des aéronefs de type Airbus A319 appartenant à Air Côte d'Ivoire aurait été saisi à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville, au Congo. Dans un communiqué, la compagnie aérienne parle plutôt d'une "tentative de saisie".

"Cette seconde tentative de saisie qui s’apparente en une exécution d’une décision de la Cour de Justice de la CEDEAO dans une affaire opposant un tiers et l’État de Côte d’Ivoire, ne concerne nullement la compagnie Air Côte d’Ivoire. La direction de la compagnie informe l’opinion publique nationale et internationale qu’elle entend utiliser tous les moyens de droit à sa disposition pour faire échec aux velléités de cette nature", peut-on lire dans la note.

Au regard de tout ceci, Air Côte d'Ivoire fait savoir que "des dispositions utiles seront diligemment prises pour donner les suites de droits qui conviennent aux circonstances de l’espèce". La compagnie leader et de référence en Afrique de l'Ouest et du Centre s'engage à mettre "tout en œuvre pour garantir sa crédibilité". Par ailleurs, elle remercie ses clients et ses partenaires pour la confiance sans cesse renouvelée.