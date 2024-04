75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’International ivoirien Simon Adingra et son Brighton ont affronté Liverpool ce samedi 31. Une rencontre à l’issue de laquelle Mohamed Salah et ses coéquipiers ont réussi à renverser les visiteurs au coup de sifflet final (2-1).

Dans un match très important pour Liverpool, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont réussi à battre l’ailier ivoirien Simon Adingra et Brighton. Et pourtant ce sont les visiteurs qui surprennent les Reds déjà à la 2è minute. En effet, sur un centre de Simon Adingra vers l’entrée de la surface, la balle, contrée, a permis à Danny Welbeck de reprendre puis de mieux ajuster d’une lourde reprise qui finit dans la cage du gardien des Reds (1-0, 2e). Touchés dès l’entame, les joueurs de Liverpool vont reprendre le match en main en revenant au score grâce à une remise de l’Égyptien de la tête qui profitait à Luis Diaz qui égalisait (1-1, 27e).

En seconde mi-temps, conscients qu’ils ont nécessairement besoin d’une victoire, les Reds multipliaient les tentatives pour prendre l’avantage. Et c’est arrivé finalement juste après l’heure du jeu. Déjà passeur sur le premier but, Mohamed Salah s’est chargé de donner l’avantage à son équipe sur un tir croisé à la 65è minute (2-1). Malgré les efforts des joueurs de Brighton pour égaliser, le score est resté inchangé. Toute chose qui a permis à Liverpool de prendre les trois points et de se positionner en tête du championnat en attendant le choc entre Arsenal et Manchester City.