Héros de la CAN 2023 pour avoir marqué le but de la victoire en finale face au Nigéria, Sébastien Haller est revenu la compétition et surtout sur son but victorieux.

Sébastien Haller revient sur son but à la CAN 2023

Plus d’un mois après le sacre des Eléphants de Côte d’Ivoire à la CAN 2023, l’attaquant du Borussia Dortmund est revenu sur ce but inattendu de tous. Sébastien Haller sui s’est illustré de manière spectaculaire durant ce tournoi, a partagé ses impressions sur cette réalisation qui a permis à toute la Côte d’Ivoire d’obtenir sa troisième étoile.

Dans son intervention, l’attaquant ivoirien a indiqué qu’il cherche toujours à prévoir les passes de son coéquipier Simon Adingra sur l’aile gauche. Pour cette raison, lorsque le jeune prend la balle sur l’aile, l’attaquant se place dans la surface adverse. « Si sa démarche (Simon Adingra ndrl) est de partir du pied gauche, je me positionne vers le premier poteau, et s’il utilise son pied droit, j’aurai un peu plus d’espace, mais le premier poteau restera mon objectif, bien que le timing sera légèrement différent. Finalement, je le vois entamer son dribble et pousser le ballon, et là, j’ai réalisé qu’il ne faut pas que je commence ma course alors que le défenseur peut me voir », a d’abord expliqué Sébastien Haller.

Alors l’attaquant poursuit en disant que vu la position de Simon Adingra, c’est le pied gauche qu’il va utiliser. Donc, il doit vite se positionner au centre pour essayer de devancer le défenseur et couper la trajectoire au premier poteau. « Sans utiliser mon pied, impossible de jouer de la tête à ce moment-là, d’où l’idée de la petite touche flexible pour tenter de la dévier, et finalement, je la vois entrer dans le but ».

Après cette réalisation, Sébastien Haller s’est vu complètement libérer, surtout après tout ce qu’il a vécu avec son cancer qu’il a réussi à traiter puis les blessures avant la CAN. « Après le but, je me sens intérieurement libérer, me demandant si après tout ce que j’ai vécu, c’est ainsi que tout pourrait s’achever !!! Ce titre est le plus précieux de ma carrière, en raison des circonstances particulières et de l’incroyable histoire qui l’a rendu possible », a confié l’attaquant des Eléphants de Côte d’Ivoire.