L’influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues n’a pas apprécié la sortie d’une internaute quant à ses réactions face aux nombreuses critiques contre elle. Elle a répondu violemment à celle-ci.

Emma Lohoues : ‘’Votre éducation est ratée’’

Il ne se passe pas un seul instant sur les réseaux sociaux qu’on ne parle pas de l’influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues. Elle a participé avec d’autres célébrités ivoiriennes et internationales à la soirée de la Fondation Children Of Africa le week-end dernier au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire de Cocody.

Une vidéo accompagnée de la méga-star du Reggae Alpha Blondy a été publiée sur la toile. Jagger qui a tenu une déclaration à l’endroit de Emma Lohoues en ces termes : ‘’La règle numéro 1, c’est elle qui a raison. Règle numéro 2, c’est toujours elle qui a raison. Règle numéro 3, référez-vous à la règle numéro un’’, ont fait réagir les détracteurs de la businesswoman.

La patronne de la structure Empire 17 a répondu ce qui a interpellé une jeune internaute. ‘’Mais je pense que tu ne peux pas être un personnage public et refuser qu’on te fasse des critiques. C’est paradoxal, tu ne trouves pas’’, dit-elle.

Ce commentaire de l’internaute en question a fait sortir sévèrement de ses gonds la présentatrice de l’émission de téléréalité ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’. ‘’Quand la bêtise s’exprime. Genre on est un personnage public, donc vous pouvez vous permettre ? C’est votre éducation qui est juste ratée en réalité. Sachez-le. J’ai aussi des gens que j’aime. Et je suis trop bien éduquée pour l’ouvrir sur leur vie et leurs choix. Je les aime pour ce qu’ils sont. Et si je ne les aime pas, alors je ne les calcule pas. C’est ce qu’une personne bien construite fait’’, réagit-elle.