Les artistes Coupé-décalé ont décidé depuis bien longtemps de ranger définitivement leur vie. Beaucoup d’entre eux ont envoyé leur compagne devant le Maire. Aujourd’hui, il y a eu Bebi Philip et c’est Safarel Obiang qui s’apprête à envoyer la sienne ce week-end.

Safarel Obiang se marie ce week-end

Le monde entier célèbre ce vendredi 8 mars la journée internationale des droits des femmes. Cette journée, décrétée par ONU Femmes, est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Bien plus, le mois de mars est considéré à juste titre comme le mois de la femme.

Dans cette dynamique, des célébrités de la musique ivoirienne surtout du Coupé-décalé ont décidé de se mettre la corde au cou. Après le mariage civil de l’arrangeur-chanteur ivoirien, Bebi Philip qui a lieu le jeudi 7 mars de façon discrète, c’est au tour de son collègue Safarel Obiang d’envoyer devant l’autel sa tendre compagne.

L’heureux événement va se dérouler le samedi 9 mars dans une salle de mariage d’une Mairie du District d’Abidjan. Pour l’instant, Safking comme on l’appelle aussi dans le milieu n’a pas le lieu et l’heure où va se faire le mariage civil. Il a décidé de garder secret et convier sa famille et quelques privilégiés.

Déjà, avant d’envoyer sa belle femme devant le Maire, le chanteur Coup-décalé a respecté la tradition le jeudi 7 mars où il a épousé coutumièrement son épouse devant les parents de cette dernière. Malgré la discrétion de cette grande cérémonie, les photos et les vidéos ont fuité largement sur les réseaux sociaux.