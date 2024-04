7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le rappeur ivoirien, Didi B célébrait le mercredi 3 avril son anniversaire de naissance. Plusieurs personnes dont sa tendre épouse, Saraï d’Hologne lui a adressé un message très touchant sur sa page Facebook avec une série d’anciennes et nouvelles photos.

Saraï d’Hologne : ‘’Si c’était à refaire 1000 fois je te choisirai 1000 fois avec tes défauts et tes qualités’’

La date du mercredi 3 avril est un jour exceptionnel pour le rappeur ivoirien, Diyilem Bassa Zérehoué plus connu sous le nom de scène de Didi B. Le fils de Abou Bassa Bomou et de feue Péhoula Zérehoué célébrait son anniversaire de naissance. A cette occasion, de nombreuses personnes comme son père, sa sœur, ses amis, les artistes et les fans lui ont adressé des messages pour célébrer le 32ème anniversaire du Shogun sur les réseaux sociaux.

A la suite de ceux-ci, c’est son épouse Saraï d’Hologne qui a partagé une série de photos qui part d’un lointain passé au plus récent. En passant en revue ces images, mariée il y a maintenant deux ans avec Didi B, l’influenceuse s’est souvenue des bons et mauvais moments passés ensemble avec son époux qu’elle toujours. Elle n’a pas manqué également d’envoyer un message plein de tendresse et d’amour sur sa page Facebook à son amoureux de rappeur à l’occasion de son anniversaire. ‘’+1 Si c’était à refaire je te choisirai encore. Je serai venue te rencontrer pour la première fois à la station de la 2 cet après midi. Je ferais Bassam-Bingerville pour venir te voir parce qu’on allait forcément passer un bon moment. On partagera encore tes écouteurs dans le gbaka bingerville-palmeraie après avoir bien mangé l’alloco de la tantie de sicogi. On s’assièra en haut de la maison de Johnny pour saigner tous les derniers albums et après tu me raccompagneras à la maison avant l’heure du couvre feu. On sortira les week-ends si on a un peu d’argent où on marchera simplement dans le quartier à parler de tout et de rien. Tu viendras toujours à mon portail souvent même tard la nuit juste pour me rassurer surtout quand tout va mal’’, écrit-elle. Et d’ajouter : ‘’Je me sentirai toujours en confiance avec toi parce que tu sais si je suis triste juste par un regard tu me comprends mieux que quiconque. Je t’écouterai toute la nuit en train de me parler de ta passion. Et je ne me lasserai jamais de te dire à quel point je suis fière de toi et du chemin parcouru. Joyeux anniversaire à l’homme qui anime ma vie depuis le temps où je défrisais mes cheveux, que j’avais une frange et que je me prenais pour une gothique Si c’était à refaire 1000 fois je te choisirai 1000 fois avec tes défauts et tes qualités. Que Dieu nous garde encore longtemps ensemble. Dites Amen pour moi s’il vous plaît ! Je t’aime Mr Bassa”.

De son côté, Didi B s’est souhaité à lui un joyeux anniversaire. Mais, également très heureux de cette marque de considération à son égard à l’occasion de son 32ème anniversaire de naissance, l’ancien membre de Kiff No Beat a remercié dans un post dans la soirée du mercredi 3 avril sur sa page Facebook en écrivant : ‘’Joyeux Anniversaire Diyilem. Merci mes proches, mes amis, ma famille, mes grands frères, mes grandes sœurs. Ma conspi. Que du love. Inshallah on fête le Yard’’.