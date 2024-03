Il est parfois difficile de supporter les caprices des artistes. Sophie Kouadio, l’une des premières femmes managers de Côte d’Ivoire est vraiment intratable avec les artistes avec qui elle a travaillé. En parlant d’une expérience fâcheuse qu’elle a vécu avec le groupe Yodé et Siro, Sophie Kouadio a révélé avoir chassé des copines de siro.

Sophie Kouadio : ‘’Je chassais les copines de Siro’’

Son nom rythme avec show business au féminin en Côte d’Ivoire. Elle est la première dans le milieu musical à faire le travail préalablement destiné aux hommes. En faisant fi de tous les stéréotypes, Sophie Kouadio, c’est d’elle qu’il s’agit force du respect dans l’industrie musicale en Côte d’Ivoire. Elle a un background énorme auprès de nombreux groupes et artistes avec lesquels elle a fait un travail remarquable.

Après avoir obtenu ses diplômes et travaillée en tant qu’assistante de direction dans une structure de la place, Sophie Kouadio abandonne tout pour se retrouver être manager des artistes et groupes à savoir Kajeem, Kunta et Sisco, Yodé et Siro, Ismaël Isaac, Elvis Inspiration Divine, Nelly Joumaa et bien d’autres.

Invitée sur le plateau de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI ce mercredi 13 mars, avec d’autres femmes managers et productrices, celle qui a 30 ans de métier aujourd’hui et qui a tracé les sillons des nombreuses femmes managers aujourd’hui en Côte d’Ivoire, a partagé une expérience assez cocasse qu’elle a vécu avec des artistes en particulier avec le groupe Yodé et Siro à la période où ils se faisaient appeler Petit Yodé et l’enfant Siro.

Dans la rubrique ‘’Face à 3’’, soumise à des questions pertinentes sur le comportement adopté par les artistes en déplacement pour un spectacle, Sophie Kouadio a lâché : ‘’Ils voyageaient avec des filles’’, ‘’Je chasse, demandez à Siro’’, dit-elle. Mais, lorsque les présentateurs de l’émission voulaient en savoir plus, Sophie Kouadio n’a pas voulu dévoiler de nom. Finalement, sur insistance vers la fin de l’émission, elle trahit le secret en dévoilant : ‘’Siro, je chassais ses copines’’. Elle justifie le fait de chasser ces filles pour éviter beaucoup de choses en cas de désagréments sur la route. Vu que les filles qui voyagent avec les artistes ne rentrent pas en ligne de compte dans l’assurance qui couvre les artistes.