Des femmes managers et productrices d’artistes de Côte d’Ivoire, ont pris la parole ce mercredi 13 mars à l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI. Elles ont répondu à plusieurs questions. Concernant la question des difficultés, c’est Emma Dobré, la productrice de Kerozen qui a crevé l’abcès. Elle a déclaré que des amis de son poulain l’ont torpillé.

L’émission ‘’Show Buzz’’, de ce mercredi 13 mars, sur la chaîne privée a fait la part belle à des femmes qui travaillent dans l’industrie musicale en Côte d’Ivoire. Sur le plateau, il y avait Sophie Kouadio, Miss Kouamé Maillot Jaune, Erika et Emma Dobré. Ces femmes managers et productrices se sont prononcées sur le début de leur métier et se sont ouvertes largement sur les différentes difficultés et avantages inhérents dans leur métier et de leur collaboration auprès des artistes-hommes.

D’entrée, Sophie Kouadio, Miss Kouamé Maillot Jaune, Erika et Emma Dobré ont indiqué qu’elles ont chacune des diplômes supérieurs et travaillé dans des secteurs d’activités avant d’atterir dans le milieu du showbiz et surtout dans le métier de management et de production d’artistes. De même, elles sont arrivées aussi respectivement par le truchement d’un animateur radio, par amour pour le Zouglou et par prophétie.

Concernant les problèmes rencontrés dans l’exercice de leur travail, la manager du groupe Zouglou, Les Leaders, l’ancienne manager de Yodé et Siro, l’ancienne manager de Shado Chris et la productrice de l’artiste Coupé-décalé, Kerozen, ont plus ou moins souligné que c’est leur acceptation dans ce métier réservé exclusivement aux hommes. Et voir des femmes s’y intéressées n’était pas vraiment évident.

Autres difficultés qu’elles ont mentionnées, c’est de ne pas pouvoir dormir trop tôt et faire face à des propositions indécentes. Emma Dobré dans ses propos a fait savoir qu’elle n’a pas eu de problèmes avec ses parents. Mais, surtout avec son artiste, ses amis et les amis de ce dernier. Elle a précisé que certains lui disaient de ne pas aider Kerozen, parce qu’il ne sera pas reconnaissant plus tard. Elle n’a pas donné le nom de ceux-ci.