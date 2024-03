Plus de deux semaines après la levée des sanctions par la CEDEAO, le Nigeria ouvre ses frontières terrestres et aériennes avec le Niger. L’information a été servie via un communiqué signé par le conseiller spécial du président Bola Tinubu, chargé des médias et la publicité, Ajuri Ngelale.

CEDEAO : le Nigeria ouvre enfin ses frontières terrestres et aériennes avec le Niger

Contrairement au Bénin, qui avait automatiquement ouvert ses frontières avec le Niger, juste après la levée des sanctions imposées par la CEDEAO, c’est maintenant que le Nigeria s’exécute. Selon la déclaration du conseiller Ajuri Ngelale, « le président nigérian a ordonné l’ouverture des frontières terrestres et aériennes du Nigeria avec la République du Niger et la levée d’autres sanctions contre le pays avec effet immédiat ».

En prenant ces différentes mesures, le président Tinubu se conforme ainsi aux décisions de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO lors de son sommet extraordinaire du 24 février 2024 à Abuja. Il a donné des instructions pour la levée immédiate des sanctions suivantes imposées au Niger :

(1) Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Nigeria et la République du Niger, ainsi que de la zone d’exclusion aérienne de la CEDEAO sur tous les vols commerciaux à destination et en provenance de la République du Niger.

(2) Suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre le Nigéria et le Niger, ainsi que le gel de toutes les transactions de services, y compris les services publics et l’électricité vers la République du Niger.

(3) Gel des avoirs de la République du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO et gel des avoirs de la République du Niger, des entreprises publiques et des entreprises parapubliques, des banques commerciales.

(4) Suspension du Niger de toute aide financière et transactions avec toutes les institutions financières, notamment la BIDC et la BOAD.

(5) Interdictions de voyager pour les fonctionnaires du gouvernement et les membres de leur famille.

Il faut noter que le Niger a gardé sa frontière fermée malgré la bonne volonté du Bénin qui a très vite levé les barrières de son côté. Très remontés contre le Bénin et le Nigeria à la suite de l’annonce du projet d’intervention militaire au Niger, les autorités militaires du Niger pourraient adopter la même attitude face à l’ouverture des frontières nigérianes.