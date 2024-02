Ariel Sheney a posté sur les réseaux sociaux la statue d’Arafat DJ au sol à l’endroit précis de son accident mortel en 2019. A sa suite, la mère de l’artiste, Tina Glamour s’est rendue sur les lieux où elle a fait une vidéo pour attaquer ceux qui se réclament amis de son défunt fils.

Tina Glamour crie sa colère contre les amis d’Arafat DJ

C’est une image déshonorante d’Arafat DJ que l’arrangeur-chanteur, Ariel Sheney a partagé le mardi 13 février sur sa page Facebook. La statue du roi du Coupé-décalé fixée à l’endroit précis où a eu lieu le tragique accident de moto qui lui a coûté la vie s’est retrouvée au sol. Selon plusieurs explications des internautes, c’est à la suite de l’euphorie populaire de la victoire des Eléphants de Côte d’Ivoire le dimanche 11 février à la finale de la CAN 2023 face aux Super Eagles qu’un gros camion a percuté la statue.

Après la publication sur les réseaux sociaux du monument du Daïshikan au sol, sa maman et également artiste, Tina Glamour est montée automatiquement sur ses grands chevaux pour s’adresser aux soi-disant amis de son défunt fils qui l’aimaient tant. A travers une vidéo partagée ce mercredi 14 février sur son compte Tik-tok, sur le lieu même de l’accident et à côté de la statue au sol, elle s’est ouvertement attaquée à eux. ‘’Où sont ses amis qui se disent qu’ils l’aiment là ? J’ai appelé un ce matin, Yves Jay-Jay, il n’est pas venu. J’ai même appelé son grand-frère (TV3), personne n’est venue. Je suis venue ce matin, parce que c’est de mes entrailles qu’il est sorti. Je ne veux plus voir quelqu’un qui va venir me dire qu’on veut faire une soirée en hommage à Arafat DJ. Je ne vais pas accepter’’, lance-t-elle en colère.

Lady Glam’s s’est adressée dans sa vidéo au Président de la République, Alassane Ouattara qu’elle souhaite rencontrer, parce qu’elle a beaucoup de choses pas claires à lui raconter au sujet de l’accident tragique d’Arafat DJ. ‘’Il y a beaucoup de choses qu’on vous cache. La dame qui a percuté mon fils n’est pas en prison, mais pourquoi ? Cela fait maintenant 5 ans que ça dure. J’ai trop encaissé’’, souligne-t-elle.