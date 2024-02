Un stock régional matériel destiné au secteur minier et au BTP a été inauguré le mercredi 14 février 2024 à Abidjan par Neemba Côte d’Ivoire.

Abidjan bientôt un hub logistique du secteur minier

Neemba Group, anciennement connu sous le nom de Manutention Africaine Côte d’Ivoire a inauguré ce mercredi 14 février 2024, à Abidjan, son stock régional matériel, destiné à servir tous les acteurs du secteur minier, de l’énergie et du BTP de la zone ouest-africaine.

Ce stock régional, d’une valeur de 20 milliards de F CFA, y compris les commandes en cours de livraison, est le fruit d’un partenariat stratégique avec Jalo Logistics qui est une entreprise ivoirienne ayant pour ambition de devenir un pilier de la logistique au niveau panafricain.

Nous sommes fiers de proposer une offre qui soutiendra la croissance économique et l’innovation dans la région. Ce stock régional sera un atout précieux pour nos clients, leur offrant un accès immédiat à une gamme complète d’équipements de qualité pour leurs projets”, a confié Jean Luc Konan, PDG du Neemba Group.

Depuis le rachat de l’entreprise Manutention Africaine Côte d’Ivoire par l’entrepreneur ivoirien Jean Luc Konan en 2022, Neemba a entamé un repositionnement stratégique visant à renforcer son ancrage sur le continent africain. C’est d’ailleurs dans la continuité de cette démarche qu’est intervenue l’inauguration du stock régional de matériel basé à Abidjan.

« Avec ce nouveau stock de matériel régional, Neemba Côte d’Ivoire aspire à faire d’Abidjan un point de convergence pour les entreprises et les professionnels du secteur minier et du BTP en Afrique de l’Ouest, en proposant une offre répondant aux besoins croissants dans toute la sous-région », a révélé Daniel Pahidewinde, Directeur Pays de Neemba Côte d’Ivoire.

Le stock présenté par Neemba Group aura une capacité annuelle de 500 machines et 1000 groupes électrogènes de marque : Cat, Sem, Manitou et Teksan. Il permettra de réduire considérablement les délais de mise à disposition de matériel passant de 30-45 jours initialement à 7 jours pour la Côte d’Ivoire et moins de 25 jours pour les autres pays de la zone Ouest-Africaine. Il sera mis à la disposition des acteurs de la Construction, des Mines, de l’Energie et de l’Industrie, en Côte d’Ivoire et dans toute l’Afrique de l’Ouest.