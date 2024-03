Simone Gbagbo a reçu une visite de femmes Wan du département de Kounahiri le samedi 23 mars 2024. Les hôtes de l’ancienne Première dame étaient venues la saluer pour son combat.

Côte d’Ivoire : Des femmes de Kounahiri saluent le combat de Simone Gbagbo

Samedi 23 mars 2024, la Mutuelle du développement économique et social (MUDESA), réunissant les femmes Wan du département de Kounahiri, a rendu une visite à Simone Éhivet Gbagbo, la présidente du MGC (Mouvement des générations capables).

Prenant la parole au nom de la mutuelle, la trésorière Mme Getoh Agnès a mis en exergue l’admiration et le respect que les femmes wan vouent à la présidente du MGC. « Les femmes Wan du département de Kounahiri vous sont reconnaissantes pour les combats que vous avez menés et que vous continuez de mener pour le bien-être des Ivoiriens », a-t-elle déclaré avant d’assurer Simone Gbagbo deleur soutien et de leur volonté de travailler à ses côtés pour le développement de la Côte d’Ivoire.

Pour sa part, l’ancienne épouse de Laurent Gbagbo a traduit toute sa gratitude aux femmes de la Mutuelle du développement économique et social. La présidente du MGC, qui avait à ses côtés les vice-présidents Zoro Bi, Diomandé Mami, Fofana Youssouf et son directeur de cabinet Corentin AKPA, a exhorté ses hôtes à « se lever pour le développement véritable de la Côte d’Ivoire ».