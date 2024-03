77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

De retour du championnat du monde de kick-boxing à Jesolo, en Italie, les boxeurs ivoiriens Yedoh Mélèdje, Dalenda Cissé et Ali Doumbia ont été chaleureusement accueillis par le ministre délégué des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch. Les performances exceptionnelles de ces athlètes ont été saluées et encouragées.

Après avoir brillamment représenté la Côte d’Ivoire au championnat du monde de kick-boxing à Jesolo, en Italie, les boxeurs Yedoh Mélèdje, Dalenda Cissé et Ali Doumbia ont regagné la Côte d’Ivoire. Au bercail, ils ont été accueillis avec honneur par le ministre délégué des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch, lors d’une cérémonie officielle à Abidjan-Plateau.

Au cours de cette rencontre, le ministre a exprimé sa fierté et sa reconnaissance au nom du président Alassane Ouattara et du Premier Ministre Robert Beugré Mambé. « Vous avez conquis le monde. Vous faites notre fierté. Votre mérite doit servir de modèle pour que le sport soit une source de rayonnement de la Côte d’Ivoire. Nous souhaitons que cette belle performance inspire d’autres médailles à l’échelle internationale », a-t-il déclaré, saluant ainsi, les performances remarquables des trois boxeurs ivoiriens.

Adjé Silas Metch a également adressé un message fort aux fédérations sportives, les exhortant à fournir un soutien adéquat aux athlètes afin qu’ils puissent exceller dans les compétitions internationales et rapporter des médailles pour leur pays. Il a insisté sur l’engagement de chaque fédération à œuvrer pour le succès et la renommée du sport ivoirien sur la scène mondiale.

Le kick-boxing est un sport de combat de percussion et appartenant au groupe dit des boxes pieds-poings (BPP)1. Il est développé et réglementé au début des années 1960 au Japon, appelé « kick-boxing japonais avec tout type de coup de pied sur le membre inférieur, coups de genou direct, coups de coude et projections de judo » et parallèlement à la même époque aux États-Unis ou « kick-boxing américain avec coup de pied circulaire à l’endroit en ligne basse, uniquement sur la cuisse ».