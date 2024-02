Ibrahim Cissé Bacongo, ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, a rencontré l’abbé Norbert Abekan. Les deux hommes ont échangé sur le déguerpissement à Abidjan.

PUBLICITÉ

Déguerpissement à Abidjan : Cissé Bacongo veut « apporter la vraie information » au père Abekan

L’abbé Abekan Norbert avait fait une sortie musclée contre le District autonome d’Abidjan. En effet, l’homme religieux a affiché son opposition face à l’annonce de la destruction de son village Anono.

« Tous les quatiers Riviera Golf, Riviera deux, Riviera Trois, Bonomin, Djorobité etaient les plantations de cacaoyers, de caféiers et de palmiers de mes ancêtres, mes grands parents et mes parents. Vous les avez rasés pour faire pousser vos villas et buildings gratuitement. Ça ne vous SUFFIT PAS ÇÀ ? Et vous voulez raser le peu qu’il me reste ? Quelle ingratitude ! », s’était offusqué le père Abekan.

Au lendemain de la sortie de l’abbé, Ibrahim Cissé Bacongo s’est rendu à la paroisse Saint Jean de Cocody. Le ministre-gouverneur a effectué le déplacement afin de porter la vraie information à l’homme de Dieu à propos du déguerpissement en cours dans le district d’Abidjan.