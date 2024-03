Yopougon Gesco, après le passage des machines infernales de Cissé Bacongo, qui ont semé détresse, désolation et pleurs de nombreux ivoiriens, les présidents Tidjane Thiam du Pdci-Rda, Laurent Gbagbo du Ppa-ci, Simone Ehivet Gbagbo du Mgc, Affi n’guessan du Fpi, et bien d’autres personnalités politiques, se sont rendus sur les lieux pour apporter soutien, réconfort, compassion et solidarité aux populations déguerpies.

Yopougon Gesco :Le Rhdp est mal placé pour parler de récupération politique

Au sortir du Conseil des ministres du mercredi 28 février 2024, Amadou Coulibaly le porte-parole du gouvernement, a fait des précisions sur ces opérations de déguerpissement qui selon lui, visent à sauver des vies humaines.

Dans un style qui lui est propre et désormais familier, où morne, mépris, et tentatives de tourner en dérision ceux qui osent critiquer les actions du gouvernement, cheminent allègrement, il dénonce une tentative de récupération politique fondée sur le malheur des déguerpis par les personnalités politiques susmentionnés.

On tombe des nues quand le porte-parole du gouvernement parle de malheur.

S’agit-il d’une inondation qui a fait s’écrouler les habitations de Yopougon Gesco ? Ou d’un éboulement ou même d’un glissement de terrain qui a mis les populations de Yopougon Gesco dans cette détresse et cette désolation sans nom pour parler de malheur ?

Non, il s’agit d’une opération bien pensée et exécutée au pas de course, au mépris des procédures existantes en la matière. Les explications et les justifications contradictoires, de même que les actes post-destructions posés par le ministre-gouverneur du district d’Abidjan, démontrent éloquemment que ce dernier s’est rendu compte sur le tard qu’il s’est trompé. Mais l’eau est déjà versée et on ne peut la ramasser !

On tombe également des nues, quand Amadou Coulibaly accuse Gbagbo, Thiam ou Simone Ehivet de faire de la récupération politique. C’est un truisme de le dire, la récupération politique de ce qui arrive aux populations ivoiriennes, est consubstantielle au Rhdp, hier Rdr quand ce parti était dans l’opposition. C’est pourquoi de nombreux observateurs ont le sourire aux coins des lèvres, quand ce parti se fend d’une déclaration à ce sujet et fait des mises en garde. C’est bien l’hôpital qui se moque de la charité !

Morceau choisi :

« …Le Rhdp dénonce la tentative honteuse d’exploitation de la part de dirigeants de partis, qui s’emploient à récupérer politiquement la détresse de nos concitoyens impactés par cette opération… ».

Que répondra la haute direction du Rhdp au chef de l’Etat, qui face à la désapprobation générale d’une opération mal ficelée, demande un peu d’humanisme dans son exécution ?

Que répondra-t-elle à un des siens, ci-devant maire de Yopougon et président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, quand celui-ci déclare quelques jours avant l’apocalypse ?

« …On ne peut pas venir détruire moralement les gens. Parce qu’au-delà de la maison, c’est moralement qu’on est entrain de détruire les gens…Je refuse que tout engin entre à Yopougon sans mon autorisation… ».

En dépit de cette déclaration, rien ne retint les machines infernales.

Mais bien plus, le maire de Yopougon et président de l’Assemblée nationale, promet de mettre à la disposition des populations sinistrées, son salaire pendant les cinq années à venir.

Fait-il de la récupération politique ou tout au contraire est-il dans un jeu de rôle bien orchestré ?

Comme mentionné là-haut, le Rdr-Rhdp dans l’opposition, était le champion de la récupération politique de tout ce qui advenait en Côte d’Ivoire. Les exemples sont légion.

On se rappelle qu’en 2002, après l’échec de la tentative de prise du camp de gendarmerie d’Agban par les rebelles, le gouvernement du président Gbagbo, avait entrepris la destruction du quartier précaire aux alentours dudit camp, qui avait servi de cache d’armes aux rebelles.

Ce fut une levée de bouclier du Rdr, aidé en cela par la presse française, Rfi, France24, Tv5 Monde et des Ong de tout acabit, qui accusaient Laurent Gbagbo d’être un xénophobe, n’aimant pas les étrangers, les musulmans et les populations du nord, dont il venait de casser les logis ; comme s’il était acquis que ce quartier n’était habité que par les étrangers, les musulmans ou les populations du nord. Mais pour les besoins de la cause, cette ineptie a été relayée dans le monde entier avec pour objectif, l’affaiblissement du pouvoir Gbagbo. Si ce n’est pas de la récupération politique, ca y ressemble fort !

Qui ne se souvient pas du fameux « charnier de Yopougon », opportunément découvert par le Rdr, la presse française et les mêmes Ong, soutiens objectifs d’alors du Rdr, au sortir de l’élection présidentielle de 2000 ?

Pour rappel, au lendemain de la proclamation de Laurent Gbagbo comme vainqueur de l’élection, et après que la rue a obligé Robert Guéi à abdiquer, les dirigeants du Rdr ont estimé que le pouvoir était dans la rue, et un mot d’ordre fut donné à leurs partisans d’aller le chercher. Les affrontements qu’il eut dans la rue occasionnèrent de nombreux morts.

Au lendemain de ces affrontements, le Rdr, Rfi, France24, Tv5Monde et des Ong annoncèrent au monde la découverte d’un charnier composé de corps de musulmans et de ressortissants du nord, qui serait l’œuvre des gendarmes. L’affaire fit grand bruit, tant le Rdr jouait étrangement bien son rôle de victime aidé par ses soutiens de la presse française.

Mais une autopsie effectuée sur certains corps du « charnier », révélait qu’il y avait des morts par noyade. Comment ces corps ont fait pour quitter la lagune pour se retrouver parmi d’autres corps à Yopougon ? La question n’a jusqu’aujourd’hui pas eu de réponse. Mais l’objectif a été atteint et le monde entier s’en est pris à Gbagbo, qu’on présentait sous toutes les mauvaises coutures.

Donc aujourd’hui le Rhdp est mal placé pour parler de récupération politique des faits inhérents à la destruction de Yopougon Gesco. C’est vrai que le « bourreau-décapiteur » a une peur bleue quand on passe dans son dos avec un couteau ou une hache, c’est tout dire !

Une fois encore, espérons qu’après ces déguerpissements au pas de course et en violation des procédures en vigueur, dans une zone déclarée à risques, on ne verra pas surgir de terre des immeubles d’une certaine société immobilière comme on l’a vu ailleurs.

Ainsi va le pays.

Mais arrive le jour où l’ivraie sera séparée du vrai.