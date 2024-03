Dans la matinée du mardi 12 mars 2024, une tragédie terrible s’est déroulée au Port Autonome de Lomé. Il s’agit de l’explosion qui a coûté la vie à deux personnes et deux blessés selon le bilan provisoire.

Togo – port autonome de Lomé : des pertes en vies humaines observées dans une explosion

Une explosion s’est produite au port autonome de Lomé, la capitale du Togo, faisant deux morts et deux blessés. Les circonstances exactes de l’explosion ne sont pas encore clairement définies, mais aux premières nouvelles, il s’agit d’un navire qui a pris feu avec à son bord des personnes d’équipage.

Ainsi, le bilan provisoire fait dénombrer deux blessés et deux morts dont les blessés sont des membres de l’équipage. Les corps des deux personnes décidés ne sont pas encore repêchés.

En outre, les autorités locales ont immédiatement dépêché des équipes sur place pour prendre en charge les victimes et enquêter sur les causes de l’explosion. Les deux blessés ont été transportés à l’hôpital pour recevoir des soins médicaux. Les autorités ont également pris des mesures pour sécuriser la zone et éviter tout risque supplémentaire.

En dépit, l’explosion au port autonome de Lomé est une tragédie qui a causé la perte de vies humaines et des blessures à plusieurs personnes. Une enquête approfondie devra être menée pour déterminer les responsabilités et éviter qu’un tel drame ne se reproduise à l’avenir.