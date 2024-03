Le nouveau clip de la chanson de Asake ‘’Only Me’’, est dans le viseur d’un commentateur nigérian des réseaux sociaux. Ce dernier qui s’appelle Solomon Buchi, a fait savoir que le chanteur nigérian qui a arboré des costumes étranges et dans des décors bizarres ne respectait pas la foi chrétienne.

Asake accusé de ne pas respecter la foi chrétienne

L’artiste nigérian, Asake est sur une bonne lancée dans sa carrière musicale. Dans l’industrie musicale au Nigéria et à l’international, le chanteur Afro-Beat tient une place de choix. Ses différents concerts organisés affichent complet dans les nombreuses salles en Afrique et dans le monde.

Mais, selon un célèbre commentateur nigérian sur la toile du nom de Solomon Buchi, Asake, manque considérablement de respect envers le christianisme. Les décors et les costumes portés par le chanteur nigérian dans le clip de sa nouvelle chanson intitulée ‘’Only Me’’, sont critiqués par le commentateur dans un tweet sur son compte X. ‘’Asake continue de manquer de respect envers la foi chrétienne dans ses clips. Dramatiser la remise de l’Eucharistie, revêtu de vêtements sacerdotaux pour une vidéo qui n’a aucun lien avec le christianisme est irrespectueux. Dans sa vidéo Bandana, il dépeint des chèvres noires entrant dans l’église, avec des langues de feu au-dessus d’hommes étranges. Asake, je pense, est musulman. Pourquoi ne va-t-il pas jusqu’au bout pour embarrasser sa foi musulmane de la même manière ? Pourquoi les chrétiens écoutent-ils même ces musiciens qui manquent ouvertement de respect envers le christianisme ?’’, écrit-il.

Bien plus, avant de mettre en mal la foi chrétienne dans son nouveau clip, Asake l’avait déjà fait dans une précédente production discographique baptisée ‘’Bandana’’, dont dans le clip es chèvres noires sont filmées entrant dans une église et à l’affichage de langues de feu au-dessus d’hommes étranges. Le commentateur s’est demandé pourquoi la star ne le faisait pas avec sa religion musulmane et c’est avec la foi chrétienne.