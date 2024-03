Kim Kardashian vit des moments cauchemardesques sentimentaux ces dernières années. Après sa rupture avec le rappeur et homme d’affaires américain, Kanye West, la star de la télé-réalité s’est retrouvée dans les bras de l’acteur Pete Davidson puis dans ceux du joueur de football américain, Odell Beckham Jr. Mais, manque de pot, l’idylle vient de prendre fin après six mois de romance.

Encore une nouvelle rupture pour Kim Kardashian

La femme d’affaires américaine, Kim Kardashian a-t-elle la pouasse en amour ? Cette interrogation doit certainement avoir une réponse. Puisque la pièce maîtresse du clan Kardashian vole de rupture en rupture. La star a connu les délices du mariage en 2000 lorsqu’elle avait 19 ans, avec le producteur Damon Thomas.

Ensuite, elle épouse en 2011 un joueur de basket-ball du nom de Kris Humphries. Un mariage éclair qui n’a duré que 72 jours citant des différends irréconciliables. Puis, Kim Kardashian, qui pensait enfin avoir trouvé l’homme de sa vie, épousait en 2014 le rappeur Kanye West, lors d’une cérémonie très luxueuse, avec des invités triés sur le volet. Mais leur belle histoire d’amour vole en éclats en 2021, après sept ans de mariage soldés par quatre enfants.

Toutefois, elle ne se décourage pas et croise quelques mois plus tard avec l’acteur Pete Davidson. Une fois encore, l’idylle entre elle et son nouveau compagnon prend fin en août 2022. Toujours en quête d’amour, la maman de North, Saint, Chicago et Psalm se retrouve dans les bras du joueur de football américain, Odell Beckham Jr. Les deux tourtereaux ont été vus ensemble au mois de février dernier à la finale Super Bowl qui s’est déroulée à Las Vegas et ont été vus pour la dernière fois ensemble à la fête Vanity Fair après les Oscars le 11 mars. Une source avait même confié au média People : « Ils ne se sont pas embrassés mais ils agissaient comme un couple ».

Bien qu’on pensait cette fois qu’une nouvelle page sentimentale était en train d’être écrite pour la papesse de la télé-réalité américaine, on annonce une nouvelle rupture avec le jeune joueur de 31 ans. En relation depuis septembre 2023, leur romance tourbillonnante n’a duré seulement que six mois. Pour le moment, les raisons de cette énième séparation restent inconnues, mais des rumeurs suggèrent que Kim Kardashian, âgée de 43 ans envisageait d’avoir un autre enfant, son cinquième, avec le joueur de football et que ce dernier était prêt à rejoindre les Kansas City Chiefs afin de se rapprocher de Kim, qui réside à Los Angeles. En attendant, cette rupture qui surprend les fans, les deux ex-amoureux ne se sont pas encore prononcés.