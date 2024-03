Depuis toute petite, la fille aînée de Kanye West et Kim Kardashian, North West baigne dans la musique avec son papa. Raison de plus qu’elle soit piquée par le virus de la musique. Le plus surprenant, North West annonce la sortie de son premier album.

A 10 ans, la fille de Kanye West et Kim Kardashian annonce sortir son premier album

L’aînée des enfants de Kanye West et Kim Kardashian, North West pousse la chansonnette. À seulement 10 ans, la petite a fait montre de son talent de chanteuse dans l’album commun de son père et le rappeur américain, Ty Dolla Sign dévoilé le 10 février dernier et baptisé ‘’Vultures 1’’. Quelques semaines plus tard, en tournée promotionnelle de l’œuvre musicale en France, North West a suivi le duo lors de la session d’écoute à l’Accor Arena de Paris.

Par ailleurs, Kanye West ou encore Ye se produisait le lundi 11 mars sur la scène du Footprint Center de Phoenix en Arizona aux Etats-Unis. Et sa première fille faisait partie des invités où elle a fait le show sur le podium. North West a marqué une pause pour faire une annonce des plus surprenantes. « Salut, c’est Northie et je travaille sur un album. Et il s’appelle Elementary School Drop Out », lance-t-elle.

Cependant, le titre de l’opus de la fille Kanye West que l’on peut traduire par « lâcher l’école primaire », fait référence à une dispute entre Kim Kardashian et Kanye West au sujet de l’école que fréquentent leurs enfants. L’album fait également allusion au premier album de son père intitulé ‘’College Dropout’’, qui l’a marquée. Pour le moment, aucune information n’a été filtrée sur la sortie de l’album. Mais, le projet musical de la fille du rappeur américain et de la star de la téléréalité va marquer l’industrie musicale américaine.