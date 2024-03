Au cours d’une séance plénière ce lundi 11 mars 2024, la Béninoise Reine Alapini-Gansou a été élue 2e vice-présidente de la Cour Pénale Internationale (CPI) par ses collègues juges. Elle est membre d’une équipe composée de la présidente Tomoko Akane et du premier vice-président Rosario Salvatore Aitala.

Juge à la Cour pénale internationale depuis juin 2018, Reine Alapini-Gansou devient la 2e vice-présidente de cette juridiction internationale. Elle a été élue ce lundi pour faire partie de la présidence de la Cour. Elle va travailler en collaboration avec Tomoko Akane et Rosario Salvatore Aitala ; respectivement présidente de la Cour et premier vice-président de la Cour.

A sa prise de service à la CPI, Reine Alapini-Gansou a été affectée à la Division préliminaire. Elle officie à la Chambre préliminaire A, Chambre de première instance IV, Chambre préliminaire I, Chambre de première instance I. Elue pour un mandat de 9 ans, elle a encore trois ans à passer au poste de juge.

Il faut noter qu’avant de rejoindre la CPI, la juge béninoise était déjà dans les couloirs de grandes institutions judiciaires. Elle a passé 12 ans à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), en tant que présidente de la Commission (2009-2012) et rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme.

Au niveau des Nations Unies, elle a été membre de plusieurs commissions d’enquête sur les violations des droits de l’homme et a présidé le groupe de travail conjoint sur les procédures spéciales des Nations Unies et de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. En 2011, elle est nommée juge à la Cour permanente d’arbitrage.