Ouattara veut séduire Blé Goudé sans son passeport, Claude Sahi démasqué

Charles Blé Goudé a reçu, mardi 5 avril 2022 à La Haye, Claude Sahi Soumahoro, chef de cabinet du Président ivoirien, Alassane Ouattara. Selon l'ancien leader des jeunes Patriotes, "Monsieur Claude Sahi Soumahoro était porteur d'un message du Président de la République" (sic).

Ouattara en mission de séduction à La Haye sans le passeport de Blé Goudé

Charles Blé Goudé est toujours bloqué à La Haye alors qu’il a été définitivement acquitté des charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale (CPI). Contrairement à son mentor et ancien codétenu, Laurent Gbagbo, rentré en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021, l’ex-leader des Jeunes Patriotes, continue de faire le pied de grue pour l'obtention de son passeport; et ce, malgré sa demande et ses nombreuses relances auprès de l'ambassade de Côte d’Ivoire aux Pays-Bas.

L’impasse autour de la délivrance du passeport de Blé Goudé, avait, en octobre 2021, conduit une centaine de partisans du président du COJEP, à manifester devant l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris. De quoi susciter le courroux de son avocat, Me Claver N'Dry Kouadio, pour qui, organiser une marche pour réclamer la délivrance d'un passeport ordinaire pour un ressortissant ivoirien, est véritablement scandaleux.

«Afrique mon Afrique. Tu ne finiras pas d'étonner le monde. Un passeport, un titre de voyage accordé aux nationaux. À ce 21ème siècle, il faut des mois pour l'obtenir ? (…) Hier, c'était un certificat de nationalité qui faisait débat. Aujourd'hui un passeport. Certainement un extrait de naissance demain. Pitoyable (…) Les hommes changent. Les pratiques demeurent. C'est pourquoi, je dis GÉNÉRATION DE RUPTURE. Des hommes pour penser et pour faire autrement que cette tragique comédie de politicards », a tancé l’homme de droit.

À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 3 novembre 2021, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien, Adama Coulibaly, déclarait que « rien ne bloque » la délivrance du passeport de Charles Blé Goudé, d'autant plus qu'il « n’est pas différent » de tous ses autres compatriotes ivoiriens. La « démarche administrative » suivrait donc son cours, selon lui.

« C’est vrai, parfois l’Administration peut être lente. Mais je sais que d’autres citoyens, quand on va sur les réseaux sociaux, se sont plaints de la lenteur administrative dans la délivrance des passeports. Certains, quand ils le peuvent, font carrément le voyage avant la date d’expiration parce que c’est plus rapide de le faire ici, mais en étant à l’étranger, il y a tout un tas de démarches», a tenté de justifier Adama Coulibaly.

Claude Sahi, porteur d'un message de Ouattara à Charles Blé Goudé ?

C'est dans cette attente que Charles Blé Goudé informe avoir reçu ce mardi 5 avril 2022, à La Haye aux Pays-bas, la visite de l'ambassadeur Claude Sahi Soumahoro, chef de cabinet du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara. Monsieur Claude Sahi Soumahoro, selon Charles Blé Goudé, était porteur d'un message du Président de la République.

"Durant cette visite cordiale, plusieurs questions ont été abordées. Ma situation actuelle et mon retour en Côte d’Ivoire ont occupé une bonne place des échanges. Nous avons longuement aussi parlé du processus de paix dans notre pays. Je me félicite de l’atmosphère fraternelle dans laquelle cette rencontre s’est déroulée", s'est réjoui l'ancien codétenu de Laurent Gbagbo.

Puis de confier: "Avant de prendre congé de moi, j’ai chargé Monsieur Claude Sahi Soumahoro de traduire ma gratitude au Président de la République Alassane Ouattara pour cette marque de considération à mon égard et surtout pour cette initiative qui est un pas de plus vers la consolidation de la paix sociale dans notre pays". Vous l'avez compris.

Claude Sahi était juste porteur d'un message du Président Ouattara à Blé Goudé, et non du passeport du leader du COJEP devant lui permettre de rentrer en Côte d’Ivoire, son pays, un an après son acquittement par la CPI.

S'agit-il réellement d'une mission officielle (de séduction) à la demande de Ouattara ou d'une simple visite fraternelle d'un ami à son ancien compagnon au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI)? Bien malin qui pourrait y répondre!