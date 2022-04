​Agboville: Les enseignants en colère, veulent tout bloquer

Les enseignants du primaire et du secondaire du privé et du public d’ Agboville sont en colère depuis quelques semaines. Et pour cause, leurs primes liées aux examens de l’année scolaire 2020-2021, ne sont toujours pas payées. Ils l’ont fait savoir en salle des profs, ce mardi 05 avril 2022, par la voie de Comoé Franck Éric, professeur d’anglais au lycée moderne 1 d’Agboville.

Agboville: Des enseignants réclament leurs primes liées aux examens de fin d’année 2021

« La rencontre de ce jour est relative à la question des primes liées aux examens de fin d’année 2021 dans la région de l’Agnéby-Tiassa. Depuis pratiquement un bout de temps, nous avons effectué des démarches auprès de nos autorités à l’effet que cette question soit résolue. Mais, malheureusement, aujourd’hui 05 avril, nous ne sommes pas encore situés sur une date précise de paiement. Et, comme nos collègues se plaignent régulièrement à nous, il était important que nous soyons au même niveau d’information tout en préservant nos acquis relatifs à l’école », a situé le porte-parole du collectif des syndicats d’enseignants.

Pour lui, les enseignants et les encadreurs concernés par cette situation fâcheuse, souhaitent que leurs indemnités soient payées dans les plus brefs délais. « Si nous voulions faire de mouvements, il n’y aurait pas eu d’examens blancs mais nous avons privilégié la voie de la négociation, du dialogue. À preuve, tout se déroule bien depuis, lundi 04 avril. C’est pourquoi, nous comptons sur leur bonne foi afin qu’ils fassent l’effort de nous payer ce qui nous est dû. D’ailleurs, certains parmi eux en sont concernés par le paiement au même titre que nous », a révélé le membre du bureau national du syndicat Coordination.

À en croire toujours Comoé Franck Éric, le paiement des primes liées aux examens de fin d’année, se fait au premier trimestre de chaque année, c'est-à-dire entre janvier et mars.

« Nous sommes actuellement dans le mois d’avril. La période est passée et c’est ce qui nous inquiète. C’est pourquoi, nous avons décidé en AG ce jour, de conserver par devers nous, toutes les copies jusqu’au paiement de nos indemnités », a-t-il martelé, tout en demandant aux enseignants d’être à leurs postes. Aux autorités, il a demandé de faire l’effort afin de satisfaire leurs collaborateurs.

Tizié TO Bi

Correspondant régional