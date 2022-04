Élection à la FIF: Didier Drogba en roue libre, les "rouageurs" abdiquent

Roue libre pour Didier Drogba qui vient de vaincre les rouageurs. Les quatre parrainages sans catégorisation tels que recommandés par la FIFA, ont été adoptés, permettant à l'ex-capitaine des Eléphants de prendre une option sérieuse sur l’élection à la présidence de la FIF.

Parrainages : Une assemblée générale extraordinaire de la FIF adopte les recommandations de la FIFA

Les quatre parrainages sans catégorisation recommandés par la FIFA ont été adoptés par les membres actifs, mardi 5 avril 2022, en assemblée générale extraordinaire (AGE) de la FIF.

La Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) d’Abidjan Plateau a servi de cadre à l’AGE de la Fédération ivoirienne de la football (FIF) qui a vu la prise en compte d'une importante recommandation de la Fédération internationale de football association (FIFA).

Objectif, donner les mêmes chances aux candidats à l’élection à la présidence de Fédération ivoirienne de football (FIF). Les dirigeants de clubs ont finalement lâché du lest en modifiant l’article 47 concernant les parrainages. En recommandant la modification de cet article, la FIFA veut une élection ouverte et non catégorisée.

Ainsi, les candidats à la présidence de la FIF n’auront besoin que de quatre parrainages sans catégorisation pour faire valider leurs dossiers.

Le dépôt des candidatures s’ouvre le 7 avril pour s’achever le 9 avril. La campagne électorale sera ouverte dès le 16 avril et l’élection du président, le 23 avril 2022, rappelle-t-on.

Du fait des divergences entre les acteurs impliqués dans le renouvellement des organes de la fédération, la FIFA a suspendu, en août 2021, le processus électoral après une saisine par l’ex-comité exécutif. Aussi, a-t-elle mis en place un comité de normalisation, depuis janvier 2022, pour gérer les affaires courantes à la FIF et organiser de nouvelles élections après amendement des articles confligènes.

Si les élections se déroulent à la date prévue, le mandat du comité de normalisation présidé par Mariam Dao Gabala, s’achevera fin avril.

En 2020, Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, avait réussi à obtenir le parrainage d’un des 5 groupements d’intérêts du football ivoirien, un pré-requis indispensable pour que son dossier soit validé.

A la dernière minute, un groupe d’arbitres dissidents a contesté la légitimité du président de leur corporation, Souleymane Coulibaly, qui avait pour sa part soutenu un autre candidat, Sory Diabaté, l’actuel vice-président de la FIF.

Finalement, le parrainage des arbitres dissidents a été considéré comme caduc par la FIF. Avec cette nouvelle mesure, l’ancienne gloire de Chelsea FC se voit-il dérouler le tapis rouge vers la présidence de la maison de verre de Treichville?