SWEDD: Belmonde Dogo se félicite de l'engagement des juristes

A l’occasion de la 55e session de la Commission population et développement (CPD) tenue les à New York, la ministre ivoirienne de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, en charge de l’initiative « Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel » (SWEDD), a assisté à la rencontre par visioconférence, mercredi 27 avril 2022, depuis Abidjan.

À l’occasion de cette conférence en ligne, Myss Belmonde Dogo a présenté la plateforme des juristes et ses acquis. Lesquels acquis sont entre autres la vulgarisation des textes juridiques au sein des communautés cibles, le renforcement de la prise en charge juridique et judiciaire d'un recueil de textes juridiques traduit en cinq langues et le plaidoyer pour l'adoption de la loi sur la santé de la reproduction.

Le thème de la 55e session de la Commission sur la population et le développement sera « Population et développement durable – en particulier la croissance économique durable et inclusive » une occasion d'explorer le développement du capital humain, l'autonomisation économique des femmes, les inégalités et l'investissement dans la santé et les systèmes de protection sociale - tous des problèmes importants pour l'UNFPA.

Après six années de mise en œuvre, le projet SWEDD a réussi à autonomiser les filles et les femmes grâce à des paquets intégrés d'interventions et d'outils, notamment des espaces et des clubs sécurisés pour les maris/futurs maris, des soutiens scolaires (cours de rattrapage, aide financière, transport, cantines, formation à la pédagogie sensible au genre, etc.) Comme résultats, 90% des adolescentes qui bénéficient des espaces sûrs ont une meilleure connaissance des méfaits de la grossesse précoce, du mariage des enfants, de la VBG et de l'abandon scolaire.

Le taux de rétention des adolescentes inscrites dans les écoles secondaires atteint 92%. Le taux de première consultation prénatale dans les zones d'intervention du projet a augmenté de 13,4% grâce à la mise en place de clubs pour les maris et futurs maris.

Le taux d'accouchements assistés par du personnel qualifié est passé de 15,6% (2016) à 27,5% (2020) au Mali et la prévalence de la contraception moderne au Tchad est passée de 2,7% (2012) à 6,0% (2021). Les tabous sur les questions de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale au sein des communautés ont été brisés.

La Commission est le seul forum des Nations Unies dédié à l’examen de la mise en œuvre des résolutions de la Conférence internationale sur la population et le développement, a été l’occasion pour l’UNFPA de défendre l’accélération des progrès vers les objectifs de la CIPD et de développement durable (ODD). Le bureau de la CPD55 sera présidé par Son Excellence l’ambassadeur Enrique A. Manalo des Philippines, et co-présidé par les Pays-Bas, la Moldavie, la Côte d’Ivoire et El Salvador.

Le Sommet de Nairobi a réaffirmé que les droits et la santé sexuelle et reproductive sont essentiels au développement durable, mais ils ont connu des revers dans le monde entier, accentués par l’impact socioéconomique de la COVID-19. La planification familiale crée de meilleurs résultats de santé, mais peut aussi atténuer la pauvreté en permettant aux femmes et aux filles de poursuivre leurs études, ce qui améliore leurs perspectives financières et celles de leurs communautés. La santé maternelle contribue elle aussi à la croissance, car les bébés qui naissent en bonne santé deviennent généralement des adultes en bonne santé.

L’égalité des genres et l’autonomie financière des femmes sont également des moteurs de l’économie : les femmes doivent avoir accès à des opportunités, à un salaire égal à celui des hommes et à une protection sociale ; des politiques dédiées à la famille doivent être mises en place. La violence basée sur le genre et les pratiques néfastes, qui restreignent le développement social et économique des femmes, doivent cesser. Pour créer une croissance réellement inclusive, il faut aussi reconnaître la valeur du travail non rémunéré, comme les tâches ménagères et la prestation de soins, dont la charge repose largement sur les femmes.

