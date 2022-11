Côte d’Ivoire : Me Agathe Baroan, avocate de Gbagbo, est décédée !

Me Agathe Baroan est décédée. L’avocate ivoirienne de l’équipe de défense de Laurent Gbagbo lors de son procès à la CPI s’en est allée, selon des sources proches de sa famille.

Aux côtés de Me Emmanuel Altit et de Jennifer Naouri, Me Agathe Baroan a fortement contribué à la libération de Laurent Gbagbo lors de son procès à la Cour Pénale Internationale (CPI). L’ancien président ivoirien avait été accusé de crime contre l’humanité lors de la crise post-électorale de 2011 avant d’être acquitté après 9 ans de détention.

Simone Gbagbo pleure Me Agathe Baroan

Le rôle joué par Me Agathe Baroan dans l’acquittement de l’ancien président ivoirien a été grand. Chargée au sein de l’équipe de la défense du patron du PPA-CI d’expliquer dans les plus petits détails la crise ivoirienne, elle s’était montrée impressionnante face à ce challenge, allant parfois jusqu'à détruire en une prise de parole, dans le calme qui la caractérisait, les arguments de l'accusation.

Ex-conseillère au Conseil Constitutionnel Ivoirien, elle était retournée au barreau d’Abidjan où elle exerçait comme avocate. On apprend dans la nuit de ce vendredi 11 novembre son décès survenu à Bordeaux, en France, des suites d'une maladie.

Dr Simone Ehivet Gbagbo, épouse de Laurent Gbagbo, a présenté ses condoléances aux proches de Me Agathe Baroan, épouse Bahi.

"Je viens d’apprendre ce jour, le décès d'une éminente avocate de notre pays, Me BAROAN Agathe épouse BAHI. Elle a fait partie de ma défense au début de mon procès après la crise postélectorale de 2010.", fait savoir l'ex-Première dame de Côte d'Ivoire avant d'ajouter : "Cette nouvelle m’attriste énormément. Je présente mes condoléances à sa famille, ses amis et à tous ceux qui l’ont connue et aimée."