La 12e campagne de la caravane Water School Jeunes et Climat a été lancée au Bénin. Une escale est prévue à Abidjan dans les prochains jours.

Bénin : Eau Afrique et AGIR-Eau initient un un programme panafricain d’éducation à l’eau

C’est le Collège d’enseignement général 1 de Klouèkanmè de Cotonou, au Bénin qui a été choisi pour abriter le lancement de la 12e édition la caravane panafricain Water School Jeunes et Climat. À en croire les organisateurs, une escale est prévue en Côte d’Ivoire.

Water School est un programme panafricain d’éducation à l’eau et à la promotion de l’hygiène et de l’assainissement co-organisé par Eau Afrique et AGIR-Eau de la coopération allemande GIZ. Le maire de Klouékanmè, Dieudonné Gbèdjèkan, a remercié Eau Afrique pour le choix porté sur sa commune pour abriter le double évènement. L’élu municipal a également salué l’introduction de l’approche genre dans le recrutement des participants pour assurer la promotion de l’égalité des sexes dans la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).

Pour sa part, le représentant du chargé de programme AGIR-Eau de la coopération allemande, partenaire officiel de Eau

Afrique, Komlan Kpongbegna, a exhorté les participants à accorder le maximum d’attention pour une meilleure appropriation du contenu pédagogique qui est délivré par les communicateurs.

Il a souhaité que Water School soit une « source d’élan et d’action pour l’engagement des jeunes dans la lutte contre le

réchauffement climatique pour que nous gardions toujours à l’esprit qu’il n’y a pas de plan B parce qu’il n’y qu’une planète terre. » Nous ne gagnerons pas la bataille du climat si les jeunes, héritiers de la planète terre et fers de

lance du développement de notre continent, ne sont pas impliqués

« Je suis certain que les activités qui seront organisées par le Réseau water school

permettront de débattre de façon ouverte et collective afin que soient identifiées les solutions locales qui pourront lutter contre les effets du changement climatique. C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouverte la 12e édition de Water school », affirmé Emmanuel Lawin, représentant le ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines.

Après l’étape du Bénin, la caravane sillonnera plusieurs capitales de l’Afrique de l’ouest, dont Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. L’objectif de la caravane Water School est d’apprendre aux jeunes à s’adapter aux changements climatiques et à atténuer ses effets. Plusieurs thématiques meubleront cette douzième édition.

Eau Afrique envisage de mettre à disposition des populations les informations, les outils et les méthodes utiles pour un engagement pour l’atteinte des objectifs du développement durable.