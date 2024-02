ActionAid Nigeria a organisé une rencontre ce mardi 20 février 2024 sur l’agroécologie et la justice climatique. Cette activité qui s’est tenue avec l’appui de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) vise à sensibiliser plusieurs acteurs, dont des journalistes sur l’importance d’œuvrer pour une agriculture verte.

ActionAid Nigeria promeut l’agriculture verte à travers un atelier régional

En collaboration avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ActionAid Nigeria a réuni plusieurs journalistes et acteurs de la production agroalimentaire pour discuter autour de l’agroécologie et de la justice climatique. Une rencontre enrichissante qui a permis aux participants, à travers de nombreuses présentations, de comprendre les différents processus adoptés par les producteurs pour aboutir à une agriculture responsable vis-à-vis des enjeux du changement climatique.

Dans sa communication, le représentant de la CEDEAO a évoqué la Politique Agricole adoptée en 2015 et le Programme Agriculture Intelligente face au Climat (AIC). On retient que ce arsenal a permis à l’institution de dispenser des formations pour soutenir et appuyer les centres, les politiques publiques et les cadres nationaux conformément à la déclaration de RIO 1992.

Selon Oluwakemi Akinremi Segun, ActionAid Nigeria vise le renforcement des capacités des professionnels des médias en matière de collecte et de traitement des infirmations lors des recherches approfondies sur l’agroécologie.