Un sommet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) va se tenir ce samedi 24 février sur la situation au Niger.

Le Niger au menu du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja

Dans l’air depuis quelques jours, le sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO est enfin officiel. Il se tiendra ce samedi 24 février au siège de l’organisation à Abuja, capitale de la fédérale du Nigeria.

Selon la commission, ce sommet extraordinaire sera consacré à la situation politique et sécuritaire en République du Niger. Selon nos informations, les dirigeants sous-régionaux procéderont à la levée des sanctions économiques et financières prises contre le Niger.

Une décision qui vise, non seulement à tendre la main au Niger, mais aussi au Mali et au Burkina Faso. Les trois pays se sont retirés de la CEDEAO, dénonçant des sanctions inhumaines et illégales de l’organisation. À trois, ils ont créé l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Une alliance qualifiée de « fantôme » par Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de l’organisation.