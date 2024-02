Le mari de la chanteuse Coupé-décalé, Bamba Amy Sarah, est actuellement très affecté. La chaîne francophone TV5 Monde a diffusé dans son journal Afrique la photo de Souleymane Kamagaté en lieu et place du prisonnier politique proche de Guillaume Soro qui a le même patronyme gracié par le Chef de l’Etat ivoirien.

Le mari de Bamba Amy Sarah affecté par une grosse erreur de TV5 Monde

Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a pris en conseil de Ministre le jeudi 22 février au Palais présidentiel au Plateau une grande décision en faveur de la paix et la cohésion sociale dans le pays. Il a offert la grâce présidentielle à 51 prisonniers militaires et civils de la crise post-électorale de 2010-2011 qui a eu lieu en Côte d’Ivoire.

Parmi les détenus politiques se trouvent un des proches de l’ex-Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro. Ce dernier est son ancien chef de protocole, Souleymane Kamagaté alias Soul to Soul. Mais, dans son édition du journal Afrique le même jour, le média francophone TV5 Monde a commis une grossière erreur en diffusant la photo du mari de la chanteuse Coupé-décalé, Bamba Amy Sarah en lieu et place de l’ancien collaborateur de Guillaume Soro qui a le même patronyme que lui.

PUBLICITÉ

L’homme qui est dans l’évènementiel et projet sportif comme avec l’organisation de tournoi de maracana dénommé ‘’We love Yopougon’’, Souleymane Kamagaté dit l’Homme Saga, est très affecté par cette erreur de TV5 Monde. Il a même perdu un gros contrat financier avec un homme d’affaires. ‘’A 22 h là je devais conclure une affaire avec un homme d’affaires. Un deal de 25 millions. Le Monsieur vient de m’appeler pour me dire que je viens de sortir de prison qu’il m’a vu sur tv5 donc il annule le contrat. Je prend l’opinion nationale et internationale que je viens de perdre un marché de 25 millions suite à la publication de ma photo sur TV5 me faisant passer pour un prisonnier. Je demande à l’équipe de tv5 de rentrer immédiatement en contact avec moi pour réparer ce préjudice’’, a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Avec un air triste, il était sur le plateau de l’émission ‘’Willy à Midi’’, ce vendredi 23 février pour apporter plus de précisions à cette situation qui lui a porté beaucoup de préjudices. ‘’J’ai appris la mauvaise nouvelle par le biais de ma mère qui m’a appelé au téléphone toute paniquée. Lorsque je me suis connecté sur Facebook, j’ai vu que des internautes m’ont tagué sur la séquence de l’élément en question’’, souligne-t-il. Souleymane Kamagaté a instruit son Avocat pour entrer en contact avec les responsables de ladite chaîne.