Souleymane Kamagaté se moque encore de Jonathan Morrison

Deux tournois similaires de maracana se déroulent dans deux communes différentes du District d’Abidjan. A treichville, c’est pour le ‘’1XBET CAM Tchin-Tchin 2023’’ et à Yopougon, c’est le ‘’Tournoi we love Yopougon’’, respectivement de Jonathan Morrison et de Souleymane Kamagaté. Au même moment, ce dernier qui a annoncé la construction d’un stade pour la finale de son événement en a profité pour se moquer du patron de la structure TREIIZE.

Souleymane Kamagaté : "Moi au moins, je vais construire pour enlever après (...) ceux qui ont annoncé et qui n’ont rien fait tu considère ça comment ?’"

Le jeune promoteur du tournoi de maracana dénommé ‘’CAM Tchin-Tchin’’ Jonathan Morrison, pour la première édition en 2022, avait annoncé en grande pompe la construction d’un stade dans la commune de Yopougon, précisément dans le quartier de SIDECI pour l’organisation de cet événement sportif. Malheureusement, le projet a été avorté. De nombreux détracteurs qui ne vendaient pas cher la peau de l’ex-petit ami de Maria Mobil, ont commencé à se moquer de lui.

D’aucuns disaient même que la compétition sportive tant annoncée sur les réseaux sociaux par le patron de l’entreprise TREIIZE n’allait même plus avoir lieu. Au nombre de ces personnes qui doutaient de Jonathan Morrison, se trouvait Souleymane Kamagaté, alias L’Homme Saga. Le mari de la chanteuse coupé décalé, Bamba Ami Sarah multipliait les publications visant le jeune entrepreneur. Finalement, l’édition 2022 de ‘’CAM Tchin-Tchin’’ a été une grande réussite.

Cette année 2023, c’est sur les chapeaux de roue que la deuxième édition a commencé récemment sous la dénomination ‘’1XBET CAM Tchin-Tchin’’, au Parc des Sports de Treichville. Pendant ce temps, L’Homme Saga a démarré du côté de Yopougon Place CP1, une compétition similaire baptisée ‘’Tournoi, we love Yopougon’’, qui en est à sa troisième édition.

Au même moment, l’époux de l’ancienne star Tonnerre a annoncé dans une publication, il y a quelques jours sur sa page Facebook, la construction d’un stade sur le lieu de son événement sportif pour la finale. ‘’Les travaux avancent rendez-vous demain samedi 22 juillet pour la grande finale du tournoi "we love Yopougon". Personne ne veut se faire raconter ce grand moment qui restera graver à jamais dans l’histoire du petit poteau’’, a-t-il écrit.

Un internaute qui voulait en savoir davantage demandait en commentaire à Souleymane Kamagaté : ‘’Tu veux construire un stade pour la finale de ton tournoi à la place CP1. Nous espérons que les installations de ce stade resteront pour de bon pour que ça soit vraiment un stade dédié à la commune de Yop. Cependant, si c'est une installation qu'on pourrait démonter après le match, alors ne parle pas de construction d'un stade, sinon ça serait considéré comme du populisme !’’.

La réponse du patron de la structure Trois Cerveaux est apparue comme une moquerie contre Jonathan Morrison. ‘’Moi au moins, je vais construire pour enlever après …j’aurai joint l’acte à la parole ..faut me féliciter déjà pour ça …et ceux qui ont annoncé et qui n’ont rien fait tu considère ça comment ? Quand c’est moi vous devenez subitement intelligent’’, répond-t-il.