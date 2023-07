Côte d’Ivoire : Hassan Hayek parle de ce qui le lie à Serey Dié

Hassan Hayek a témoigné sa gratitude à Serey Dié. À travers un long post ce samedi 22 juillet matin, sur sa page Facebook, il fait comprendre à la jeunesse que l’amitié entre deux individus ne se limite pas seulement à un compromis.

Hassan Hayek : « Serey Dié, aujourd’hui, je remercie Dieu de m’avoir fait connaître la Côte d’Ivoire (...)"

Le bénévole libanais, Hassan Hayek, devenu aujourd’hui ivoirien après avoir passé l’étape de la naturalisation, est connu sur les réseaux sociaux avec sa plateforme Bénévoles de Premiers Secours (BPS). Cette page vient en aide aux populations les plus démunies en leur offrant des vivres, des non-vivres, de l’argent pour se prendre en charge et parfois un toit.

Avec sa présence très active sur la toile, le « vagabond de la charité » passé chroniqueur à l’émission "Yvidero Show", sur NCI, s’est lié d’amitié avec l’ancien international ivoirien Serey Dié. Au fil du temps, cette amitié est devenue plus forte entre les deux célébrités au point qu'ils se font appeler désormais "frère".

Hassan Hayek, qui reconnaît la fraternité avec le compagnon de la chanteuse Josey, a profité d’un post ce samedi 22 juillet matin sur sa page Facebook pour lui témoigner toute sa gratitude. « Aujourd’hui ceux qui ont tenté de nous séparer depuis nos premières heures d'amitié ont honte ! Nous avons débuté notre amitié sur les réseaux durant plusieurs années sans jamais nous voir ! Nous avons toujours rigolé sans nous soucier de ce que les autres allaient penser ! Nous nous soutenons dans les moments les plus difficiles de sorte que personne de l’extérieur ne remarque une mauvaise impasse ! »

Le bénévole le plus connu de Côte d'Ivoire poursuit en disant : « Je t’ai toujours défendu sur les réseaux sociaux avant de réfléchir ensuite je t’ai toujours appelé pour te dire sans faux-fuyants ce que je pense ! Tu as toujours considéré les conseils après chaque moment difficile malgré le fait que souvent j’ai été très dur dans mes propos ! Tu as toujours aussi su me parler quand je fais un post déplacé pour me canaliser ! »

Le bon ami du compagnon de la star de la musique ivoirienne ne s'arrête pas là. Hassan Hayek continue de lever le voile sur sa complicité avec l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire en rajoutent : « Aujourd’hui, Serey c’est mon frère et lui ne m’appelle que par mon frère ! Nous avons fait abstraction de la couleur, de la religion et du matériel pour être des vrais frères avec tout ce que le mot frère comporte comme sens ! Au stade où quand il dit allo bro tu es où : je sais ce qui ne va pas et la plupart du temps quand il vient pour parler et se défouler, ça se termine par je t’ai vu bro ça va mieux ! Serey aujourd’hui je dirai, je remercie Dieu de m’avoir fait connaître la Côte d’Ivoire, mais je le remercie encore plus de m’avoir donné un frère comme toi ! Je t’aime bro ne change pas !’’.

De même, selon Hassan Hayek, sa publication sonne comme un message qu’il lance à la jeune génération dans le sens de la véritable amitié entre deux personnes. « Jeunes tout ça pour vous dire que seul Dieu est grand et que nous ses créatures sommes tous identiques ! Les jeunes doivent comprendre que la vraie amitié existe ! Nous avons appris à nous connaître réellement, à savoir se parler, à savoir utiliser les bons mots justes pour calmer, à savoir se défendre, à savoir les limites à ne pas franchir, à ne pas se juger et surtout à ne pas se mêler des vies privées ! », conseille-t-il.